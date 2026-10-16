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Didim'de WhatsApp'tan uygulama noktası paylaşan 8 şüpheli gözaltına alındı

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Didim'de WhatsApp grupları üzerinden jandarma ve polis uygulama noktalarıyla ekiplerin konum bilgilerini paylaşarak suçluları uyardıkları belirlenen 8 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde WhatsApp grupları üzerinden jandarma ve polis uygulama noktaları ile ekiplerin konumlarını paylaşarak suçluları uyardıkları belirlenen 8 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, WhatsApp grupları üzerinden güvenlik güçlerinin uygulama noktalarını ve ekiplerin konum bilgilerini paylaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "RDR DİDİM" ve "Akköy-Akyeniköy Radar" isimli WhatsApp grupları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, söz konusu gruplar aracılığıyla jandarma ve polis ekiplerinin uygulama noktaları ile konum bilgilerinin paylaşıldığı ve bu paylaşımlarla suçluların uyarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine grup yöneticilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda A.A. (20), M.D. (17), T.K. (23), B.F. (23), M.Y. (21), İ.S. (26), İ.Ç. (24) ve S.G. (22) isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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