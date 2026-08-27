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Manyas'ta WhatsApp Grubundan Uygulama Noktalarını Paylaşan 7 Şüpheli Yakalandı

Manyas'ta WhatsApp Grubundan Uygulama Noktalarını Paylaşan 7 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarma uygulama noktalarının yerlerini 250 üyeli bir WhatsApp grubunda paylaşarak sürücülerin denetimlerden kaçmasına yardımcı olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde polis ve jandarmanın uygulama noktalarını kurdukları 250 üyelik WhatsApp grubu üzerinden paylaşan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 250 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti. Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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