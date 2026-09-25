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Milyonlarca kişinin her gün kullandığı WhatsApp'ta dikkat çeken bir değişiklik gündeme geldi. Uygulamanın ücret politikasına ilişkin gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, kullanıcıların kafası karıştı. Peki, WhatsApp ücretli mi olacak, ücretsiz kullanım devam edecek mi? Tüm ayrıntılar haberimizde…

WHATSAPP ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?

WhatsApp, Kazakistan'da 1 Ekim itibarıyla hayata geçireceği yeni düzenlemeyle WhatsApp Business Platformu'nu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketlerden mesaj başına ücret almaya başlayacak. Şirketlere her ay belirli sayıda ücretsiz mesaj hakkı verilecek, bu sınırın üzerindeki mesajlar ise ücretlendirilecek. Bireysel kullanıcılar için ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

• WhatsApp, 1 Ekim'den itibaren Kazakistan'da Business Platformu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketlerden mesaj ücreti alacak.

• Şirketler aylık 1.000 mesajı ücretsiz gönderebilecek; bu limiti aşan her mesaj için yaklaşık 0,018 dolar (yaklaşık 0,88 TL) ödenecek.

• Kişisel WhatsApp hesaplarını kullanan bireyler düzenlemeden etkilenmeyecek, mesajlaşma ücretsiz olmaya devam edecek.

Milyarlarca kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletmelere yönelik ücret politikasında yeni bir döneme geçiyor. Kazakistan'da 1 Ekim'de yürürlüğe girecek uygulama, müşterileriyle WhatsApp Business Platformu üzerinden iletişim kuran orta ve büyük ölçekli şirketleri doğrudan ilgilendiriyor. Arkadaşları ve aileleriyle yazışan bireysel kullanıcılar ise uygulamayı eskisi gibi ücretsiz kullanabilecek.

ŞİRKETLERE HER AY 1.000 ÜCRETSİZ MESAJ HAKKI

Yeni sisteme göre otomatik mesajlar, toplu bildirimler ve sohbet botları aracılığıyla müşterilerine ulaşan şirketler, her ay 1.000 mesajı herhangi bir ücret ödemeden gönderebilecek. Bu kotanın aşılması durumunda ise devreye ücretlendirme girecek.

LİMİT AŞILIRSA MESAJ BAŞINA ÜCRET ALINACAK

Aylık ücretsiz mesaj sınırını dolduran şirketler, gönderdikleri her ek mesaj için yaklaşık 0,018 dolar ödeyecek. Bu tutar Türk lirası karşılığında mesaj başına yaklaşık 0,88 TL'ye denk geliyor. Özellikle yoğun müşteri iletişimi yürüten firmalar için bu maliyetin kısa sürede önemli bir kalem haline gelmesi bekleniyor.

BİREYSEL KULLANICILAR ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

Düzenlemenin duyurulmasıyla birlikte kullanıcıların aklındaki ilk soru, kişisel WhatsApp hesaplarının da ücretli hale gelip gelmeyeceği oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni uygulama bireysel kullanıcıları kapsamıyor. Günlük hayatta WhatsApp üzerinden mesajlaşan milyonlarca kişi herhangi bir ücretle karşılaşmayacak. Ücretlendirmenin yalnızca Kazakistan'da Business Platformu'nu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketlere yönelik olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

WhatsApp'ın işletmelere yönelik ücretli modeli yalnızca Kazakistan'a özgü değil. Meta, WhatsApp Business Platformu üzerinden müşterileriyle iletişim kuran şirketlere yönelik ücretlendirmeyi uzun bir süredir farklı ülkelerde uyguluyor.

Türkiye'de de WhatsApp Business Platformu'nu kendi sistemlerine entegre eden orta ve büyük ölçekli şirketler bu ücretlendirmeye tabi bulunuyor. Pazarlama, kimlik doğrulama ve müşteri hizmetleri gibi farklı amaçlarla gönderilen mesajlarda ödenen ücret, mesajın ait olduğu kategoriye göre farklılık gösteriyor.

"WHATSAPP HERKESE ÜCRETLİ OLUYOR" İDDİASI DOĞRU MU?

Yeni düzenlemenin ardından sosyal medyada "WhatsApp 1 Ekim'den itibaren ücretli oluyor" şeklinde yorumlar yapılsa da değişiklik uygulamanın genel kullanımını etkilemiyor. Kişisel hesaplar üzerinden yapılan standart mesajlaşmalar ücretsiz olmaya devam edecek. Yeni sistem yalnızca kurumsal iletişim altyapısını kullanan şirketleri kapsıyor.