Uygulama Noktalarını WhatsApp'tan İfşa Eden 7 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarını kurdukları WhatsApp grubu üzerinden paylaşarak suçluların kaçmasına imkan sağlayan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesinde polis ve jandarma sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinin bazı şahıslar tarafından önceden ifşa edildiği belirlendi. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, 250 üyesi bulunan bir WhatsApp grubu üzerinden uygulama noktalarının yerleri ve güzergahları hakkında anlık bilgi paylaşımı yapıldığı tespit edildi.

Kurulan bu mesajlaşma grubu sayesinde, aranan şahısların, suça karışanların veya trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçarak kontrol dışına çıktığı anlaşıldı. Durumun tespit edilmesinin ardından harekete geçen Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri düğmeye basarak operasyon başlattı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, söz konusu grubun yöneticileri ile grup içerisinde uygulama noktaları hakkında bilgi paylaştığı belirlenen toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Manyas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı