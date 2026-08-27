Manyas'ta WhatsApp'tan uygulama noktası paylaşan 7 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını WhatsApp grubundan paylaştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Manyas Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, yaklaşık 250 kişinin bulunduğu WhatsApp grubunda polis ve jandarmanın uygulama noktalarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi.

Paylaşımların, uygulama noktalarından suçluların ve trafik yönünden eksik belgeleri bulunan araç ve kişilerin kaçmasına neden olduğu belirlendi.

Çalışma kapsamında grup yöneticileri ile uygulama noktaları hakkında bilgi paylaşan 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Manyas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA