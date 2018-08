Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik. İşte o filmler:

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, dolandırıcı bir adam olan Gürbüz'ün bir mafya babası ile ters düştükten sonra başına gelenleri konu ediyor. İstanbul'un Balat ilçesinde yaşayan Gürbüz üç kağıtçı ve dolandırıcılığı ile bilinir. Cep telefonu satışı yapan Gürbüz işlerini dalavere ile bir şekilde yoluna koyar. Fakat bu sefer sert kayaya çarpar. Gürbüz bir iş için mafya babası Sarı Kenan'dan yüklü miktarda para alır. Fakat işler yolunda gitmeyince parayı geriye ödeyemez ve Sarı Kenan ile ters düşer. Bu durum onun canına mal olur. Fakat onun macerası burada son bulmaz. Gürbüz'ün arkadaşı olan iki çatlak arkadaşlarını diriltmek için kolları sıvar ve şaşırtıcı bir şekilde bunu başarır. Hayata geri dönen Gürbüz ve çevresi için asıl macera bundan sonra başlar. İngiliz yazar Mary Wollstonecraft Shelly'nin sinemaya uyarlanan unutulmaz eseri ve korku karakteri "Frankenstein"ın komedi versiyonuna Şevket Çoruh hayat veriyor. Deccal serisinin ünlü yönetmeni Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan, Tolga Yüce ve Nazlı Tosunoğlu gibi isimler yer alıyor.

Christopher Robin

Christopher Robin, genç bir adamın yıllar sonra çocukluk arkadaşları ile bir araya gelişini konu ediyor. Artık yetişkin olmuş olan Christopher Robin, 100 Hektar Ormanı'ndaki maceralarından çok uzaklardadır. İş ve aile dengesini korumakta zorlanan Christopher, iş sebebiyle bir aile yolculuğunu kaçırınca sevimli dostu Winnie the Pooh tarafından ziyaret edilir. Sevimli ayının yardıma ihtiyacı vardır. Christopher Robin yeniden ormana dönerek dostlarına yardım ettiğinde, 100 Hektar Ormanı'nın sevimli sakinleri onun da yardıma ihtiyacı olduğunu fark eder. Christopher'ın peşinden gelen tüylü dostları ona hayattan keyif almayı öğretebilecek midir yoksa sadece başına daha çok iş mi açacaktır?...

Altın Küre ödüllü oyuncu Ewan McGregor'un başrolünü üstlendiği Winnie the Pooh uyarlaması "Christopher Robin"in yönetmen koltuğunda "Düşler Ülkesi", "Lütfen Beni Öldürme", "Quantum of Solace" ve "Dünya Savaşı Z" gibi filmlerle tanınan Marc Forster oturuyor. Macera ve animasyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda "Agent Carter" dizisinin yıldızı Hayley Atwell, "Sherlock"ta boy gösteren Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths, Paul Chahidi, Jim Cummings, Chris O'Dowd, Altın Küre adayı Toby Jones, 12. Doktor'umuz Peter Capaldi, Sophie Okonedo ve Nick Mohammed yer alıyor.

Eva

Eva, oyun yazarı bir adam ile genç bir kadın arasındaki takıntılı ilişkiyi ele alıyor. Bertrand Valade genç ve yakışıklı bir jigolodur. Yıllar önce ölen bir müşterisinin yazdığı oyunu çalan Bertrand bu sayede popüler ve merakla takip edilen bir oyun yazarı haline gelir. Paris'te lüks içinde bir yaşama sahip olan genç adamın önemli bir sorunu vardır. Bertnard'ın yeni yaşantısına devam edebilmesi için yeni bir oyun yazması gerekir. Üstelik bu konuda yapımcısı Regis Grant'tın baskılarına da maruz kalıyordur. Yeni oyunu için arayışa giren genç adamın hayatı çekici bir eskort olan Eva ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. İkili arasında oluşan tuhaf ilişki zamanla Bertrand'ın hayatını mahvedecek bir takıntıya dönüşür. Bertnard içine düştüğü girdaptan kurtulup oyununu yazabilecek midir? James Hadley Chase'in romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Benoit Jac" oturuyor. Isabelle Huppert'ın Eva karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda ayrıca Gaspard Ulliel, Julia Roy, Richard Berry, Marc Barbé, Nathalie Charade gibi isimler yer alıyor.

Genç Titanlar Filmi

Genç Titanlar Filmi, süper kahraman ekibi Genç Titanlar'ın dünyayı ele geçirmeye çalışanlara karşı verdikleri zorlu mücadeleyi konu ediyor. Süper kahraman ekibi Teen Titans'ın üyelerine göre; bütün süper kahramanların kendilerine ait bir filmleri vardır. Fakat durum bizim ekip için böyle değildir. Fakat grubun fiili lideri Robin bu işi çözmeye ve yardımcı karakter yerine bir star olmaya kararlıdır. Ekip amacına ulaşmak adına; Hollywood'un en gözde yönetmeninin dikkatini çekmek için birkaç çılgınca fikirle beraber Tinsel Kasabası'na gelir. Ancak hayallerini gerçekleştireceklerinden emin olan grup üyeleri, dünyayı ele geçirmeye çalışan bir süper kötü tarafından yanlış yönlendirilir. İşler gitgide kötüye giderken süper kahraman ekibi, arkadaşlıklarının ve dirençlerinin sınandığı kimi olaylar sonunda, Teen Titans'ın kaderini kendi elleriyle zorlaştıracaklardır... Robin, Cyborg, Starfire, Raven ve Beast Boy'dan oluşan süper kahraman ekibinin maceralarının anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Aaron Horvath ve Peter Rida Michail ikilisi oturuyor. Senaryoda ise yönetmen Horvath ve Michael Jelenic'in imzasının yer aldığı filmin seslendirme kadrosunda Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Halsey ve Jimmy Kimmel yer alıyor.

Karanlık Zihinler

Karanlık Zihinler, milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgından kurtulmayı başaran bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Amerika'daki bütün gençleri öldüren korkunç vebada hayatta kalmayı başaran Ruby Dale, özel güçlere sahiptir. Kendisi gibi diğer hayatta kalanlar da değişik güçlere sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar; yeşiller (ileri zeka), maviler (telekinezi), sarılar (elektriği kontrol edebilme), turuncular (zihin kontrol) ve kırmızılar (ateşi kontrol edebilme). Ruby ise "turuncu" türünün çok güçlü bir üyesidir. Ruby ve arkadaşları, gönderildikleri korkutucu devlet tesisi Thurmond'dan kaçtıklarında hayat bambaşka bir hal alır. East River'daki güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan grup, yetişkinlerin gençlere savaş açtığı bu dünyada yalnızca kaçmanın yeterli olmadığını fark etmeye başlarlar...

Alexandra Bracken'ın gençlik roman serisinden beyaz perdeye uyarlanan "Karanlık Zihinler"in başrolünü Açlık Oyunları serisinin genç Rue'su olarak ünlenen Amandla Stenberg üstlenirken, kadroda geçtiğimiz sene "This Is Us" ile Altın Küre adaylığı elde eden Mandy Moore, "Trust" dizisinde izlediğimiz Harris Dickinson, "The West Wing" ile 3 kez Altın Küre'ye aday gösterilen Bradley Whitford, Wallace Langham, Golden Brooks, Mark O'Brien, Patrick Gibson ve "Game of Thrones"un Brienne'i Gwendoline Christie yer alıyor.

Kelebek

Üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü'ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.

"Sarmaşık"ın ödüllü yönetmeni Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini üstlendiği "Kelebekler" filminin oyuncu kadrosunda Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor.

Şeytan Kapısı

Şeytan Kapısı, kaybolan anne ve oğlunu bulmaya çalışan bir ajan ve şerifin hikayesini anlatıyor. Bir anne ve oğlu Kuzey Dokato'da küçük bir kasaba olan Şeytan Kapısı'nda ortadan kaybolur. Anne ve oğul adeta sırra kadem basar. Tüm kasaba alt üst edilmiş fakat kimse onlardan bir iz bulamaz. Bu gizemli davaya atanan FBI ajanı Daria Francis araştırma yapmak için kasabaya gider. Tüm gözler kadının kocasının üzerindedir. Herkes kayboluşun tek şüphelisi olarak onu görür. Yerel şerif Gruewell ile birlikte çalışmalara devam eden ajan Daria, durumun aile ile bir ilgisi olmadığını anlar. İkili soruşturma ilerledikçe kendilerini garip olayların içinde bulur. Clay Staub'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Staub, Peter Aperlo ile birlikte kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Amanda Schull, Milo Ventimiglia, Shawn Ashmore, Bridget Regan, Jonathan Frakes gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Keefus Ciancia'ya ait.

Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize

Eski bir olimpik sporcu olan Eric, geçmişindeki sorunlarla boğuşmaktadır. Yönünü kaybeden ve ne yapacağın bilemeyen Eric, birkaç gün kafa dinleyip, sorunlarıyla yüzleşmek için her şeyi ardında bırakarak Sierra Nevada sıradağlarında bir evde inzivaya çekilir. Uçsuz bucaksız Sierra Nevada sıradağlarında snowboard yapan Eric, büyük bir kar fırtınasına yakalanır. Usta bir snowboard'cu olmasına rağmen fırtına sonucu dağın zirvesinde kaybolur. Kendisinden haber alamayan yakınları kurtarma görevlileri ile birlikte ona ulaşmaya çalışırlar. Fakat bu pek de kolay olmaz. Eric, sekiz gün boyunca insanlığın sınırlarını zorlayan koşullarda hayatta kalmak için mücadele eder. Dondurucu soğuk ve zorlayıcı yaşam koşullarının yanı sıra kendi geçmişi ile de savaşan Eric hayatta kalmak için içindeki inancı yeniden keşfetmelidir.

Eric LeMarque'ın aynı adlı romanından uyarlanan Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize'nin yönetmen koltuğunda Need For Speed'in yönetmeni Scott Waugh oturuyor. Başrolünü "Şanslı Slevin", "Pearl Harbor", "Osmanlı Subayı" gibi filmlerden hatırladığımız Josh Hartnett'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mira Sorvino, Sarah Dumont, Jason Cottle, Austin R. Grant gibi isimler yer alıyor.

Şeytan Kapısı

Şeytan Kapısı, kaybolan anne ve oğlunu bulmaya çalışan bir ajan ve şerifin hikayesini anlatıyor. Bir anne ve oğlu Kuzey Dokato'da küçük bir kasaba olan Şeytan Kapısı'nda ortadan kaybolur. Anne ve oğul adeta sırra kadem basar. Tüm kasaba alt üst edilmiş fakat kimse onlardan bir iz bulamaz. Bu gizemli davaya atanan FBI ajanı Daria Francis araştırma yapmak için kasabaya gider. Tüm gözler kadının kocasının üzerindedir. Herkes kayboluşun tek şüphelisi olarak onu görür. Yerel şerif Gruewell ile birlikte çalışmalara devam eden ajan Daria, durumun aile ile bir ilgisi olmadığını anlar. İkili soruşturma ilerledikçe kendilerini garip olayların içinde bulur. Clay Staub'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Staub, Peter Aperlo ile birlikte kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Amanda Schull, Milo Ventimiglia, Shawn Ashmore, Bridget Regan, Jonathan Frakes gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Keefus Ciancia'ya ait.

(İHA)