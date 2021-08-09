VFŞL 9. hafta 2. gününde orman oyuncularının performansları dikkat çekti!
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VFŞL 9. hafta 2. gününde orman oyuncularının performansları dikkat çekti!

VFŞL 9. hafta 2. gününde orman oyuncularının performansları dikkat çekti!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VFŞL 9. hafta 2. gün MVP'leri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde 9. hafta 2. Gün bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. VFŞL'de günün sonuçlarına göz atmak isterseniz,  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleler sonucunda "Maçın en değerli oyuncusu seçilen" oyuncular belli oldu. MVP seçilen oyuncularını sizler için derledik.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. Hafta 2. Gün MVP'leri!

5 Ronin – 1907 Fenerbahçe Espor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde günün ilk karşılaşması 5 Ronin ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında gerçekleşti.

Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 88'lik skor katkısı ve 6/0/9'luk Lee Sin performansıyla, 5 Ronin'in orman oyuncusu "Broccolı" oldu.

Galakticos – Galatasaray Espor

Galakticos ve Galatasaray Espor arasında gerçekleşen günün ikinci mücadelesinin MVP oyuncusu yüzde 76'lık skor katkısı ve 5/3/14'lük Ivern performansıyla, Galakticos'un orman oyuncusu "Elramir" oldu.

Dark Passage – Team Aurora

Günün üçüncü mücadelesi Dark Passage ve Team Aurora arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın MVP oyuncusu yüzde 84'lük skor katkısı ve 4/1/7'lik Viego performansıyla, Dark Passage'ın orman oyuncusu "Typhoon" oldu. Typhoon bu maçta 22669 hasar tankladı.

NASR Esports – fastPay Wildcats

NASR ve IW karşılaşmasının MVP oyuncusu yüzde 93'lük skor katkısı ve 7/0/7'lik Lee Sin performansıyla, fastPay Wildcats'in orman oyuncusu "Ferret" oldu.

SuperMassive Blaze - Beşiktaş

Günün son karşılaşmasının MVP oyuncusu yüzde 71'lik skor katkısı ve 8/0/7'lik Lucian performansıyla, SUP taşıyıcı oyuncusu "Ksaez" oldu.

Takımlarının galibiyete ulaşmalarında büyük rol oynayan ve MVP seçilen oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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