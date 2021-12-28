Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Güncel

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına aldı.

VAN (İHA) - Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına aldı.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ bölgesinde sahipsiz pitbull cinsi köpeği paniği yaşandı. Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlikeli olacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, hayvan ambulansıyla olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, zorlu bir uğraşın ardından iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

"Bu köpeği ilk kez burada gördüm"

Okul çevresi ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanda ilk kez böyle bir tür köpekle karşılaştığını dile getiren Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, "Sabah saatlerinde okulla gelirken sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Van Büyükşehir Belediyesine haber verdim. Sağ olsun onlarda gelip köpeği aldılar. Bu köpeği ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum" dedi.

Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, "Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik. Ekiplerimiz müdahale etti. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya getirilen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini biz yapıyoruz" diye konuştu.

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

 Sultangazi'de basketbol oynayanlara pitbull saldırısı: 2 yaralı

Sultangazi'de basketbol oynayanlara pitbull saldırısı: 2 yaralı

 Son dakika haber... Denizli'de pitbull saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Denizli'de pitbull saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title