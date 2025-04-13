VAN'DA DEPREM SON DAKİKA: 13 Nisan Pazar son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel son depremler!

13 Nisan 2025 Pazar günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 13 Nisan 2025 Pazar günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

VAN'DA DEPREM SON DAKİKA

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Nisan 2025 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Van'ın Tuşba ilçesi ve çevresinde art arda depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine göre, bölge sabah saatlerinden itibaren birden fazla kez sallandı.

Depremlerin Zamanı ve Büyüklükleri:

Saat 10:53'te 3.2 büyüklüğünde ilk deprem yaşandı.

Saat 11:01'de 2.4 büyüklüğünde ikinci sarsıntı meydana geldi.

Saat 11:39'da ise 3.6 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi.

Saat 11:58'de 4.1 büyüklüğündeki en kuvvetli sarsıntı hissedildi.

Son olarak saat 11:59'da 3.2 büyüklüğünde yeni bir deprem gerçekleşti.

VAN DEPREMİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin Yeniköşk Fayı üzerinde meydana geldiğini ve bu fayın ters fay karakterinde olduğunu açıkladı. Ayrıca bu bölgenin, 2011 Van Depremi'nin merkez üssüne yakın olduğunu vurguladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM SON DAKİKA KANDİLLİ