Vali Yazıcı, Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi

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Vali Ersin Yazıcı, AHENK ( Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Vali Yazıcı ziyaretinde, sağlıklı bir eğitim ortamı için, yüz yüze eğitimin okullarda aksamadan devam etmesi için aşı yapılmasının önemin değindi.

Çağın becerilerini, insani değerlerle donatılmış, yaratıcı ve girişimci çalışmalar ile fark yaratan, mutlu bireyler yetiştirilmesi amacıyla başlatılan AHENK Projesi kapsamında Vali Ersin Yazıcı, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Yazıcı'ya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük eşlik etti.

12 Yaş Üstü Gençlerimizi Aşı Olmaya Davet Ediyoruz

Pandemiyle mücadele kapsamında virüsten korunmanın en etkili yolunun aşı ve tedbirler olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan aşı standını ziyaret ederek aşı olan gençlerle sohbet etti. Aşının virüsten korunmada en etkili silah olduğuna değinen Vali Yazıcı; "Virüsten korunmak için hepimizin bildiği bir gerçek var. Tedbirler ve aşı. Bunları aksatmamalıyız. Bunu tedbirlere uyarak ve aşı yaptırarak kış aylarına girdiğimiz şu günlerde kendimizi ve çevremizi virüse karşı korumalıyız. Unutmayalım ki; sağlıklı bir eğitim ortamı için, yüz yüze eğitimin okullarımızda devam etmesi için aşı yapılması çok önemli. Bu sebeple 12 yaş üstü gençlerimizi tercihe bağlı olarak aşı olmaya davet ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Lütfen Herkes Aşı Olsun

Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan aşı uygulama noktasında aşı olan Denizcilik Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Elanur Kezban Sever; "Aşıyı herkese tavsiye ediyorum. Bu dönemde bu hastalığı yenmek için hepimizin aşılarımızı olmamız gerekiyor. Lütfen herkes aşısını olsun. " dedi. Aşı uygulama noktasında aşılarını olarak örnek davranış teşkil eden öğrencilere teşekkür edip geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Yazıcı, özellikle varyantlı virüse karşı mutlaka aşı olmaları tavsiyesinde bundu.

Aşı uygulama noktasını ziyaretinin ardından AHENK Projesi kapsamında Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 9, 10 ve 11'inci sınıflardan oluşan öğrencilerle kitap okuyup merak ettikleri soruları cevaplayan Vali Yazıcı, kitap okumanın faydalarını, kitap okuma alışkanlığının önemini ve yalanı hiçbir zaman hayatlarına sokmamaları gerektiğini anlattı.

Sadece Bir Nasihatim Olacak: Mutlaka Kitap Okuyun

Öğrencilerle buluşmasında onlarla sohbet etmeye geldiğini söyleyen Vali Yazıcı; "Bugün buraya sizlere nasihat etmeye gelmedim. Sadece bir nasihatim olacak. Mutlaka kitap okuyun. Çünkü kitap okumak sizin her yönde gelişiminize katkı sunacak en önemli dosttur. Benim en iyi dostum kitap. Sizlerin de dostlarınızdan biri kitap olsun. " diye konuştu.

Asla Pes Etmeyin

Öğrencilerle karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen buluşmada "Valilik döneminde en zorlandığı iş neydi? " sorusunu cevaplayan Vali Yazıcı; "İnsanlarla ilgili projeler biraz daha zorlu geçiyor. Eğitimle alakadar olmayı çok seven biriyim. Benim en büyük ilgi alanım. Bu konuda yaptığım projelerde de büyük dirençlerle karşılaştım. Hepimiz işlerimizde dirençlerle karşılaşıyoruz. Ama bunu aşmanın da ayrı bir zevki var. Hepinizi hayattaki zorluklara karşı mücadele etmeye ve bu zorluklar karşısında asla pes etmemeye davet ediyorum. " şeklinde konuştu.

Hedeflerinizden Vazgeçmeyin

Gençlere hayallerini sorarak hayallerinden hiçbir koşulda vazgeçmemelerini söyleyen Vali Yazıcı, hayallerine şimdiden karar vererek hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini ifade etti. Öğrencilere hayallerine sımsıkı sarılmaları gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı; "Hayallerimize sımsıkı sarılalım. Benim en büyük hayalim üniversiteyi İstanbul'da okumaktı. Bunu gerçekleştirmek için üniversiteyi çalışarak okudum. Çünkü bu benim hayalimdi ve gerçekleştirmek adına tüm zorluklarla mücadele ettim. Okuldan mezun olunca herkes memuriyet sınavına girmemi istedi. Benden 1 ya da 2 dönem önce mezun olan arkadaşlarımız kaymakam olmuş veya bakanlıkta çalışıyor. Bunu ben de yapabilirim dedim. Hiçbir mesleği küçümsemiyorum. Çalışırken bir sürü farklı işle uğraştım. Esas olan başkasının hakkına girmeden helalinden para kazanmaktır. Okuldan mezun olunca ekonomik zorluklar yaşadık. Ama ben hayallerimi her zaman büyük tuttum. Kaymakamlık sınavı hariç hiçbir sınava girmedim. Zor, oyunu bozar diye bir laf vardır. Benimde hayatımın dönüm noktası orası oldu. Bu sebeple bir Türk gencinin neyi istiyorsa neyi hedefliyorsa başarabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. " dedi.

Ben Hiç Kimseye Bana Yalan Söyleme Hakkı Vermiyorum

Öğrencilere onları hayatta en fazla neyin rahatsız ettiğini soran Vali Yazıcı, yalanı hiçbir şekilde yaşamlarına sokmamaları gerektiğini, birine yalan söylediğimizde karşıdaki kişiye de bize yalan söyleme hakkı verdiğimize değinerek; "Kimlere yalan söylediğimizde en az vicdan azabı duyarız. Bize daha önce yalan söyleyen birine. Bu yüzden kimseye size yalan söyleme hakkı vermeyin. Yalanı yaşamınıza hiçbir şekilde sokmayın. Siz birine yalan söylediğinizde ona yalan söyleme hakkı tanıyorsunuz. Ben hiç kimseye bana yalan söyleme hakkını vermiyorum, vermeyeceğim. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasını da yapmamalıyız. " ifadelerini kullandı.

Yaşamdaki Zorluklar Sizin Mutluluk Araçlarınız

Öğrencilerin gelecek kaygılarını arttırmamalarını ve çözemeyecekleri hiçbir şey olmadığını ifade eden Vali Yazıcı; "Geleceğe umutla bakın. Unutmayın ki; insanların en mutlu olduğu anlar zor olan şeyi başardıkları zamanlardır. Yaşamdaki zorluklar sizin mutluluk araçlarınızdır. Ben 30 yıllık idareciyim. Biz sadece sorunlarla uğraşırız ve işim gereği ben de bu sorunları çözmeye gayret ederim. Sorunlar çözüldükçe de kendimi iyi hissederim. İşim gereği bir zorluk geldiğinde ben şöyle yaparım. 'Evet, inşallah bunu da başaracağız. ' derim. Sizin de yaşamınızda karşılaşacağınız sorunlar ve problemler olacak. İşte onlar sizin mutluluk araçlarınız. Kendinizi iyi hissetmek için zorluklara ihtiyacınız olduğunu unutmayın. " şeklinde konuştu.

Konuşmanın sonunda Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür eden Vali Yazıcı, anne ve babalarına kendisinden selam götürmelerini ve gerçekleştirdikleri sohbet hakkında aileleri ile konuşmalarını rica etti.

Amacımız Öğrencilerimizde Niteliği Arttırmak

Öğrencilerle sohbetin ardından Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelerek AHENK Projesi hakkında sohbet eden Vali Yazıcı şunları söyledi: "Siz değerli öğretmenlerimizle burada olmaktan son derece mutluyum. Projemizde bilmediğiniz ya da farklı hiçbir şey yok. Projeyle üzerimizdeki ölü toprağı atarak meslek liselerimizi, eğitimimizi tekrardan hareketlendirmek istiyoruz. Eğitimde yaşadığımız sorunları sıkıntıları daha görünür kılarak birlikte bunlara çözüm arayacağız. Birlikten güç doğar kuvvet doğar. Hep birlikte buradaki öğrencilerimizi harekete geçirerek ülkemizin yarınlarına hazırlayacağız. Onları bizi biz yapan değerlerimizle yoğuracağız. Değerler eğitimini gençlerimize aşılayacağız. Çünkü hepimiz çocuklarımızın önce iyi bir insan olmasını istiyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi el birliğiyle iyi insan olarak yetiştirip yarınlarımıza hazırlamak istiyoruz. En büyük amacımız öğrencilerimizde niteliği arttırmak. Bu konuda da hepinizin desteğini ihtiyacım var. Sizlere güveniyorum. "

Meslek Liseleri Şehir İçin Önemli

Meslek lisesi öğrencilerinin yaşadıkları şehir için önemine vurgu yapan Vali Yazıcı; "Şöyle bir gerçek var. Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerimiz üniversite için gittikten sonra şehirlerine geri gelme oranları %20 bile değil. Büyükşehir'e gidiyor ve geri dönmüyorlar. Meslek liselerinde okuduktan sonra mezun olan öğrencilerimizin tamamına yakınını ise şehirlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu çocuklar günlük hayatımızın her anında karşımıza çıkıyor. Bu gençlere daha çok ihtiyacımız var. Yaşamımızın içindeler. Onların dürüst ve güvenilir olmasına, iyi insan olmasına, başka insanlara saygı duymasına, kul hakkına girmemesine çok dikkat etmeliyiz. Bunu dertlenirsek bir şeyler yapabiliriz. Çocuklarımıza sahip çıkalım. İnsan zor bir varlık. Bu yüzden bunu hep birlikte yapalım. " şeklinde konuştu. Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 01 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 02 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 03 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 04 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 05 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 06 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 07 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 08 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 09 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 10 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 11 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 12 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 13 Vali Yazıcı Sağlıklı Bir Eğitim İçin Aşı Olmanın Önemine Değindi 14

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