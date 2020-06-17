Vali Pehlivan'dan esnafa korona virüs uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Pehlivan'dan esnafa korona virüs uyarısı

Vali Pehlivan'dan esnafa korona virüs uyarısı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte artan korona virüs vakalarından sonra esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

17.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:19

Vali Pehlivan'dan esnafa korona virüs uyarısı

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte artan korona virüs vakalarından sonra esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Bağbuğ ve Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ile Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafı tek tek gezen Vali Pehlivan ve beraberindekiler maske takmayan vatandaşları uyararak, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için uygulamanın önemini vurguladı.

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin çok başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Önemli mesafeler alındı. 1 Haziran itibari ile Cumhurbaşkanımız tarafından bir normalleşme süreci duyuruldu. Bu normalleşme süreci ile birlikte korona virüsün başlangıcında getirilen yasaklamalar, kısıtlamalar gevşetildi. Ancak bu sürecin yanında vatandaşlarımızın işletmelere girmesi, sokaklara çıkması bir yoğunluğa yol açtı ve ülke genelinde vakaların tekrar artması ile karşı karşıya kaldık. Her gün Sağlık Bakanlığı verileri açıklıyor. İlimizde de ülke genelinde olduğu gibi belli bir kıpırdanma yaşandı. Normalleşme adını verdiğimiz bu süreçte belki de öncekinden çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle toplu olarak bir yerlerde bulunmamak, toplu etkinliklerden uzak durmak gerekiyor" dedi.

"Zorunlu maske kullanımını ilk uygulayan illerin başında Şırnak geliyor"

Zorunlu maske kullanımını ilk uygulayan illerin başından Şırnak'ın geldiğini hatırlatan Vali Pehlivan, "Sokağa çıkma zorunluluğu olan kamu görevlisi, iş yeri sahibi ve benzeri vatandaşlarımızın en azından kendisini ve çevresini koruması için maskesiz dolaşmaması gerekiyor. Bu artık ilimizde de bir zorunluluk. Vatandaşlarımızı uyardık. Bu bir hıfzıssıhha kararı olduğu için uymayanlar hakkında işlem yapılması yönünde de karar alınmış durumda. Ama biz istiyoruz ki ceza ile değil gönülden yapalım bunu. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için buna kalben, gönülden riayet edelim. Kurallara uymayanları da ikaz edelim. Bu anlamda da bir otokontrol sağlayalım" diye konuştu.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Pehlivan şunları kaydetti:

"İlimizde, bölgemizde taziye geleneği yaygın ve insanlarımızın acıları paylaşması gerçekten saygıya değer bir davranış. Ancak bu süreçte taziyelerinde nasıl ki camilerimiz bir dönem ibadete kapalı tutuldu ve normalleşme süreci ile birlikte öncelikle avlularda belli şartları yerine getirmek şartı ile kılınmaya başlandı. Taziyelerimizin de yapılmaması konusunda kararlarımız şu an yürürlükte ve devam ediyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen, bu süreç tamamen normale dönene kadar taziyelerimizi de mümkün olduğunca telefon ile veya orada kalabalık yapmadan, belli bir sosyal mesafeden iletelim. Çünkü buna da müsaade edersek vatandaşlarımız taziyelerde çok yoğun katılım sağlıyor. Birbirine bulaştırma riski var. Buna da son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuların takibi için ilimiz genelinde ekipler oluşturmuş durumdayız. Sağlık ekiplerimiz sürekli sahada. Kolluk kuvvetlerimiz, zabıtalarımız sürekli sahadalar. Denetlemeler yapıyorlar, hatırlatmalar yapıyorlar. Kurallara uymama konusunda ısrarcı olanlara da cezai işlem uyguluyorlar."

Cizre ilçesinde korona virüs vakası çıkan apartman ve sokakları karantinaya aldıklarını belirten Vali Pehlivan, orada tedbirleri arttırdıklarını sözlerine ekledi. da ifade etti.

Vali Pehlivan'dan esnafa korona virüs uyarısı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi Haber
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ajda Pekkan Aleyna Tilki Oğulcan Engin Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Tamer Tuna Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Vali Pehlivan'dan esnafa korona virüs uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:24:48. #1.15#
title