Vali Ali Hamza Pehlivan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenliklerine Katıldı

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenliklerine katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenliklerine katıldı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize bağlı Halk Eğitim Merkezlerimiz tarafından Şırnak Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Valimiz Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, TSO Başkanı Osman Geliş, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, Kurum Müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı okunması ile başlayan etkinlikte Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un günün anlam ve önemine binaen yayımladığı mesajı okundu.

Programda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan,

"'Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri' İl genelinde bütün Halk Eğitim Merkezlerimizde yıl boyunca hayata geçirilen kursların adeta finali niteliğindedir. Şırnak İlimizde Merkez ve İlçeler dahil olmak üzere 7 Halk Eğitim Merkezimiz var. Bunun yanında Aile Destek Merkezlerimiz (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezlerimiz (ÇATOM) var. Bu kurum ve kuruluşlar müşterek çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların odağında, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren İl ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüklerimiz var.

2020-2021 Eğitim-Öğretim sezonu boyunca İlimiz genelinde 30 binin üzerinde kursiyerimiz açılan kurslarda eğitim aldılar, becerilerini geliştirdiler. Toplamda 2 bine yakın kurs düzenlendi. Pandemi şartları birçok alanda olduğu gibi bu alandaki faaliyetleri de etkiledi ama bundan sonraki süreçte kademeli normalleşme süreciyle birlikte inşallah halk eğitim kurslarımız eskiden olduğu gibi canlı, hareketli günlerine kavuşacak.

Hayat Boyu Öğrenme kavramı çok güzel bir kavram. İnsanoğlu doğduğu günden ölümüne kadar her geçen gün bir şeyler öğrenir. Bununla birlikte her yaşta vatandaşlarımızın becerilerini geliştirebileceği ortamları sunmak adına devletimizin Hayat Boyu Öğrenme Birimleri var. 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımız ilgi duyduğu alanlarda bu kurslara gelebiliyor, bu kurslarda yeni şeyler öğrenebiliyor veya var olan bilgi ve becerilerini geliştirebiliyorlar.

Son zamanlarda bu kurslarda eğitim alan kardeşlerimiz ürünlerini gerek dijital platformlarda direkt gerek birebir bağlantılar kurmak suretiyle de satışını gerçekleştirebiliyorlar. Bu kursların bir amacı da üretilen ürünlerin gerek geleneksel sanatlar alanında yapılan ürünler gerek çağa hitap eden kurslar ve bu alanda uygulanan ve öğretilen, geliştirilen beceriler bağlamında elde edilen ürünlerin ekonomik değer kazanması, vatandaşlarımızla ve meraklılarına ulaştırılarak kazanç elde edilmesidir. Bu konuda artık dijital ortamlar var. Gerek müşterek gerekse münhasır sayfalar açılmak suretiyle bugün bu ürünlerin tanıtımı da yapılabiliyor.

Şırnak İlimizde kilim dokumacılığından şal-şepik üretimine, seracılıktan arıcılığa kadar birçok alanda kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarımızı en ücra noktalara kadar götürebiliyoruz. Köylerimizde de mezralarımızda da kurslarımız var. Bu kursları bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği halinde yapıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğümüz gerek Belediyelerimizle gerek Gençlik ve Spor Müdürlüğüyle, Tarım ve Orman Müdürlüğüyle müşterek kurslar düzenliyor. İlimizdeki kurum ve kuruluşlarımızın tamamına yakını iş birliği yapıyor.

Bu vesileyle kurslara katkı, katılım sağlayan bütün kurumlarımıza, bu kursları veren usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu etkinlik Kent Meydanımıza yakıştı. Muhtemelen bugünkü gibi kültürel sahada yapılan açık hava etkinliklerine daha çok ev sahipliği yapacaktır. Burası çok güzel bir çarşı oldu. Bu vesileyle çarşımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kurslara katılan her yaştan kursiyerlerimize, özellikle hanım kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Belge almaya hak kazanmalarından dolayı tebrik ediyorum. Halk Eğitim Müdürlüklerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, iş birliği yapan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri çalışmaların başarılı bir şekilde artarak devamını temenni ediyorum. " dedi.

Başkan Yarka ile Müdür Şener de birer konuşma gerçekleştirerek günün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Program İdil Halk Eğitim Merkezinin hazırladığı halk oyunları ve Şırnak Halk Eğitim Merkezinin hazırladığı jimnastik gösterisi ile müzik dinletisi ile devam etti. Vali Pehlivan ve İl Protokolü tarafından Halk Eğitim Merkezleri arasında yöresel yemek, yöresel giyim, el sanatları yarışmalarında başarılı olanlara ödül takdimi yapıldı. Ardından Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Mesleki Telafi Eğitimini tamamlayarak Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanan kursiyerlere Mezuniyet Belgeleri takdim edildi.

Daha sonra Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendi, İl Protokolü ile birlikte Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanılan resim sergisini ve diğer sergileri dolaşarak ürünleri inceledi, bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre