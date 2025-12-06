Haberler

Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı Haber Videosunu İzle
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Cebeci ve Acet İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hande Sarıoğlu ise dün akşam yaptığı açıklamada sadece bilgisine başvurulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda ünlü spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılıkta ifade veren Acet ve Cebeci daha sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı" suçlamasıyla gözaltına alınan spikerler ifadeleri ve alınan kan örnekleri ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

SARIOĞLU: ŞAHSIMA YAPILAN BİR SUÇLAMA YOK

Operasyon kapsamında ifade veren Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarıoğlu, "Ailem, arkadaşlarım, sosyal medyada beni takip eden dostlarım... Bildiğiniz gibi bugün bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığımla ilgili asılsız haberler çıktı. Herkesin içi rahat olsun arkadaşlar. Gözaltına alınmadım, sabah saatlerinde tarafıma yapılan çağrı üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldim ve ilgili soruşturma makamlarınca da yalnızca bilgime başvuruldu. Dediğim gibi benlik bir şey yok, şahsıma yapılan herhangi bir suçlama da yok. Avukatlarım – aynı zamanda kuzenim – canlarım Emre, İlknur Güleç ve abim Mustafa Sarıoğlu, ailecek birlikteyiz." dedi.

Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDüşünür:

Akape gundem degstırmede usta zaten bellıydı serbest kalacakları ayrıca akape madde kullanımını serbest bıraktı aha buda ıspatı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan duz:

İğrenç tipler giyimleri çok kötü

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Bu aksam davetlisin canim Ankarda parti yapiyoruz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökbey:

AKP nin gündem değiştirme çabaları.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Uyuşturucu kullanmak , belli sınırlarda olursa suç sayılmıyor çoğu ülkede. Satış amaçlı girişimler, örgüt kurmalar vs tabii ki suç ama bu tür küçük çaplı durumlar için ayyuka çıkarmanın gereği yok.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi: 14 araç yandı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.