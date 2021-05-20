Uyandım ve bir baktım ki benimle sevişiyor: Ünlü oyuncuya ardı ardına taciz suçlamaları

ESKİ SEVGİLİSİ KONUŞTUYıllar önce görev aldığı That 70's Show adlı program ile tanınan ve Hollywood'da çok taraftarı olan Scientology tarikatının üyesi olan oyuncu Danny Masterson'ın cinsel taciz ile suçlandığı davanın, ikinci duruşması dün Los Angeles'ta yapıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ KONUŞTU

Yıllar önce görev aldığı That 70's Show adlı program ile tanınan ve Hollywood'da çok taraftarı olan Scientology tarikatının üyesi olan oyuncu Danny Masterson'ın cinsel taciz ile suçlandığı davanın, ikinci duruşması dün Los Angeles'ta yapıldı.

DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR

Dinlenen tanıklardan biri de Danny Masterson'ın eski sevgilisi olan Christina B. adlı kadındı. Eski bir model olan Christina B., sevgilisi olduğu dönemde Masterson ile altı yıl birlikte yaşadığını belirtti. Christina B. Masterson tarafından defalarca tacize uğradığını, oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

DEHŞET DOLU ANLAR

Christina B. duruşmada dudak uçuklatan iddialarla bulundu. 45 yaşındaki Masterson'ın eski sevgilisi Christina B., Kasım 2001'de yaşadığı dehşet dolu anları da duruşmada anlattı. Masterson'ın eski sevgilisi "Bir sabah uyuyordum, uyandın ve onun benimle sevişmeye çalıştığını fark ettim. Ona karşı koymaya çalıştığımda da Masterson bana tükürdü" dedi. Christina B. Danny Masterson'ın o sırada kendisini aşağılayan sözler sarf ettiğini de anlattı.

O DA BENZER SUÇLAMALAR YÖNELTTİ

Jenny B adında şu anda 46 yaşında olan bir başka kadın da Danny Masterson'a yönelik benzer suçlamalarda bulundu. Danny Masterson, 2000'li yılların başından bu yana çok sayıda kadın tarafından tacizle suçlandı. Masterson, 2011 yılından bu yana model Bijou Philisp ile evli.

BIJOU PHILLIPS İLE 2011'DE EVLENDİ

Masterson ile ilgili ilk suçlamalar 2016 yılında ortaya atıldı. O dönemde Masterson'ın 2000'lerin başında beş farklı kadını taciz ettiği ileri sürüldü. Masterson tüm bu suçlamaları reddetti. Yasal olarak herhangi bir ceza almasa da bu iddiaların ardından rol aldığı The Ranch adlı yapımdan çıkarıldı, çalıştığı menajerlik firması onunla ilişkisini kesti.

TARİKAT İLERİ GELENLERİ SUSMAMI SÖYLEDİ

Christina B, o anlarda Masterson'ın tacizinden kurtulmak için, hiç hoşlanmadığı bir şeyi yapmaya yani kuvvetli bir şekilde saçını çekmeye karar verdiğini anlattı. Christina B. "Bu onun hiç sevmediği bir şeydi ve bunu yaparsam beni bırakacağını düşündüm" diye konuştu. Sözlerini de şöyle sürdürdü: "Saçını çekince beni bıraktı. Sonra başımda durup bana tükürdü ve hakaret etti." Christina B. bundan bir ay sonra da Danny Masterson ile aralarında benzer olaylar yaşandığını ileri sürdü.

'BİR DAHA TACİZ KELİMESİNİ KULLANMA'

Danny Masterson tarafından tacize uğrayıp şiddet gördüğünü ileri süren Christina B., oyuncunun Scientology tarikatına üye olduğunu da hatırlattı. Sonra da şunları anlattı: "Scientology yetkilileri; dışarıdaki insanlara hiçbir şey anlatmamamı söyledi." Christina B, daha sonra duruşmada Scientology tarikatının görevlilerinden Miranda ve Chris Scoggins ile de başına gelenler hakkında konuştuğunu anlattı. Sonrasında olup bitenleri de şöyle anlattı: "Miranda'ya 'Beni taciz etti' dedim. O da bana 'İlişkide bulunduğun birini taciz etmezsin. Bir daha taciz kelimesini kullanma' dedi."

'BENİ MAHVEDERLER DİYE KORKTUM'

Christina B., 2016 yılında polise gidip şikayetçi olduğunu anlattı. Bölge savcı yardımcısının "Neden polise gitmek için bu kadar uzun süre bekledin?" sousuna ise bunun için üç nedeni olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Bu üç sebebin ilkinin utanç olduğunu belirten Christina B, ikinci nedenin Danny Masterson'a yardım etmek olduğunu anlattı. Üçüncü nedeni de " Scientology kilisesinin beni mahvedeecğini düşündüm. Ailemle ve Scientology tarikatı üyesi olmayan arkadaşlarımla bütün bağlantılarımı kesmiştim. Benim için başka seçenek yoktu" diye ifade etti.

'ONU SEVMİŞTİM'

Şu anda 34 yaşında olan Christina B, Danny Masterson ile tanıştığında henüz 18 yaşında olduğunu anlattı. Onunla bir partide tanıştığını belirten Christina B, "O harikaydı, büyüleyiciydi, onu sevdim" diye konuştu. Genç kadın, Masterson'ın kısa bir süre için de kendisine gerçekten harika davrandığını söyledi.

ÜNLÜ ÜYELER

Danny Masterson'ın da dahil olduğu Scientology tarikatının üyeleri arasında birçok Hollywood ünlüsü de bulunuyor. Bunlardan en çok bilineni Tom Cruise. Hatta Cruise'un, Katie Holmes'tan ayrıldıktan sonra kızı Suri'yi görmemesinin nedeninin de bu olduğu ileri sürülmüştü. Boşanmanın ardından bu konuda tek kelime etmeyen Holmes'un tarikattan ayrıldığı kızı da kendisiyle birlikte yaşadığı yani her ikisi de Scientology mensubu olmadığı için Cruise'un kızını hayatından çıkardığı ileri sürülmüştü.

TRAVOLTA DA ÜYELERDEN

ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen Scientology tarikatının merkezi California'da bulunuyor. Tarikatın lideri ise tarikatın lideri David Miscavige. Hatta onun başına bir şey gelirse yerine Tom Cruise'un getirileceği de konuşulanlar arasında. Amerikalı bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard başlarda kişisel gelişim için hazırlanan bir felsefe iken daha sonra bir dini akıma dönüştü Scientology.

MERKEZ CALIFORNIA'DA

Tarikatın Altın Üs denilen ana merkesi ABD California'da. Bunun yanı sıra Londra, Berlin gibi kentlerde de merkezleri bulunuyor.

Tarikatın felsefesine bakarsak... Bundan 175 milyon yıl önce hüküm süren galaktik bir konfederasyonun lideri Xenu isimli varlık anlaşmazlık yaşadığı milyarlarca varlığı Dünya'mıza göndererek Hawaii yakınlarında bir yanardağa attırdı. Günümüzde insanları yaşadığı acı ve sıkıntıların kaynağı, halen yeryüzünde olan o varlıkların ruhlar. İnanışa göre göre insanlar bu ruhların manevi baskısından kurtulunca gerçek mutluluğa kavuşacaklar. Scientology üyeleri, insan ruhunu arındırmak ve vücudun bir köşesinde barındırmak için çeşitli yöntemler geliştirdiklerini iddia ederler. Tarikatın ünlü üyeleri arasında John Travolta, Juliette Lewis, Elizabeth Moss, Kirstie Alley, Jenna Elfman, Lisa Marie Presley gibi ünlüler de bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet