Ürün Takip Sistemi (ÜTS) SATSO'da anlatıldı

22.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:14

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) eğitimi düzenlendi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO bünyesinde çalışma yürüten ve çoğunluğunu Sağlık, Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Ticareti'nde iştigal eden firma temsilcilerinin oluşturduğu 15. Meslek Komitesi ile GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Ali Coşkun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, SATSO 15. Meslek Komitesi Başkanı Davut Acunman, komite üyeleri, Sağlık Bakanlığı'ndan Tıbbi Cihaz ve Koordinasyon Daire Başkanı Aydın Kaplan, biyomedikal mühendisleri Mehmet Doğan Erden, Pınar Kubaşık, Gönül Ercan ile eczacı Banu Aras katıldı.

Acunman, yaptığı konuşmada, sağlık, temizlik, medikal ve kozmetik gibi alanlarda faaliyet gösteren firma temsilcilerinden oluşan bir topluluk olduklarını belirterek, "Komitemiz sektörümüzü en iyi şekilde temsil eden ve alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Üyelerimizin sektörlerindeki faaliyetlerini daha kolay şekilde yürütmeleri için komite olarak onlar adına düşünmeye ve hareket etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gelişen sektörel yazılımlar sayesinde artık faaliyetlerin daha kolay ve takip edilebilir hale geldiğini aktaran Acunman, "Türkiye'de İlaç Takip Sistemi (İTS) ile başlayan süreç, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile devam etmektedir. Üyelerimizin daha sağlıklı sisteme kolay ve hızlı adapte olabilmeleri için bu eğitimin yapılmasına karar verdik. Umarız eğitim, katılım gösteren herkes için faydalı olur. Aramızda bulunan değerli eczacılar, medikal ve temizlik alanında çalışan herkese katılımları için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki sistemlerde izlenebilirlik sorunu olduğunu, ürünleri izleyemediklerini aktaran Kaplan, "Bu sorunu çözmek için uzun süre önce bu projemiz hayata geçirildi. ÜTS sistemimizde yaklaşık 4 milyon kayıtlı ürün çeşidi bulunmaktadır. Yıllar geçtikçe izlenebilirlik ürün çeşitliliğine göre de artış göstermektedir. Bu sistem sayesinde medikal, kozmetik, sağlık gibi alanlardaki ürünlerin takibini gerçekleştirebiliyoruz. Firmalar artık ÜTS ile kendi kayıtlarını yapar hale geldi. ÜTS mobil sayesinde ürünün detay ve bilgilerine ulaşabiliyor, hatta elinizdeki ürünle diğer ürünleri karşılaştırabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Eğitimin devamında biyomedikal mühendisleri ile eczacı Banu Aras, ÜTS sisteminin ana hatları, ÜTS mobil uygulaması ve web sayfası kullanımı, ürün ve firma kaydı işlemleri, belge işlemleri ve satış sertifikası gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verdi.

Programın sonunda SATSO Genel Sekreteri Teyfik Öztürk tarafından Kaplan'a plaket takdim edildi.

Kaynak: AA