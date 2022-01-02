Ünlü oyuncu yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü oyuncu yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi

Ünlü oyuncu yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Serkay Tütüncü Instagram hesabının story kısmında iç çamaşırıyla pozunu paylaşınca olay oldu. Serkay Tütüncü paylaşımını kısa sürede sildiği iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda bir partide eski rol arkadaşı Burcu Özberk ile öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü yeni yılda bomba bir hareketle konuşuluyor. Son olarak Masumiyet'te İlker karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü Instagram hesabının story kısmında iç çamaşırıyla yarı çıplak pozunu paylaşınca olay oldu.

Serkay Tütüncü yatakta yarı çıplak uzanıp aynadan çektiği pozu kısa sürede sildi. Sosyal medyada ise bu konuyla konuşulmaktan kurtulamadı.
Ünlü oyuncu yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi

Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Annesinin boyuna bile yaklaştı

Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Annesinin boyuna bile yaklaştı

 Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, şimdiden annesini geçti

Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, şimdiden annesini geçti

 İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın ağzındaki baklayı çıkardı: İki tarafı da uyarmıştım

İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın ağzındaki baklayı çıkardı: İki tarafı da uyarmıştım

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title