Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları
Birçok ünlü isim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Oyuncu Pelin Öztekin de bayram paylaşımında mart ayında hayatını kaybeden babasının fotoğrafını yayınladı.
Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
PELİN ÖZTEKİN'İN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
8 Mart'ta usta oyuncu babası Rasim Öztekin'in ani ölümüyle yıkılan Pelin Öztekin, 19 Mayıs'ta babasını anmayı ihmal etmedi. Rasim Öztekin'in Türk Bayrağı altında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Öztekin, herkesi duygulandırdı.