Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları
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Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Birçok ünlü isim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Oyuncu Pelin Öztekin de bayram paylaşımında mart ayında hayatını kaybeden babasının fotoğrafını yayınladı.

Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

PELİN ÖZTEKİN'İN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

8 Mart'ta usta oyuncu babası Rasim Öztekin'in ani ölümüyle yıkılan Pelin Öztekin, 19 Mayıs'ta babasını anmayı ihmal etmedi. Rasim Öztekin'in Türk Bayrağı altında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Öztekin, herkesi duygulandırdı.

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

İşte ünlü isimlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...

PELİN ÖZTEKİN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

ACUN ILICALI

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

DEMET AKALIN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

FETTAH CAN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

DEMET AKBAĞ

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

SİBEL CAN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

YEKTA KOPAN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

HADİSE

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

CEYDA DÜVENCİ

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

AYŞE ÖZYILMAZEL

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

LARA

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

CÜNEYT ARKIN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

TÜRKAN ŞORAY

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

MURAT BOZ

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

ALİŞAN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

OKTAY KAYNARCA

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

CEM YILMAZ

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

PINAR ALTUĞ ATACAN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

NİLGÜN BELGÜN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

BURCU ÇETİNKAYA

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

HALDUN DORMEN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

TUVANA TÜRKAY

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

KEREM BÜRSİN

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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