Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı
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Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Turizm merkezleri başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde başlayan ve 21 noktada devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yanan bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için harekete geçen birçok ünlü isim konser gelirlerini Tema Vakfı'na bağışlamaya başladı.

Manavgat'ta başlayan yangının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde son 3 gün içinde 13 ilde orman yangını başladı. Şehir merkezlerine doğru gelen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken ünlü isimler de bir yandan harekete geçti.

GELİRLERİNİ BAĞIŞLIYORLAR

Peş peşe sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler, Türkiye'de etkili olan orman yangını için fidan bağışı yapmaya başladı. Yanan ormanların eski haline kavuşmasını isteyen ünlü isimler, konser gelirini ve aylık kazançlarını Tema Vakfı'na bağışlamaya başladı.

İşte o isimlerden bazıları...

REFİKA BİRGÜL

"Bu ay YouTube'dan gelecek izlenme gelirimizin tamamını Tema Vakfı'na bağışlıyoruz."

Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı

KAAN SEKBAN

"9 Ağustos Harbiye Açıkhava gösterimizin tüm gelirini Tema'ya başlıyoruz."

Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı

YASEMİN SAKALLIOĞLU

"30 Temmuz akşamı gerçekleştirecek olduğum gösterimin gelirini Tema Vakfı'na bağışlamaya karar verdim. İnsan dediğin, doğasıyla, ağacıyla, hayvanlarla bir bütün olabildiğinde insandır. Şu güzel ülkemizin başına gelen son kötü şey olmasını diliyorum."

Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı

BÜLENT SERTTAŞ

30 Temmuz Cuma Yalıkavak'ta yapacağım programın tüm gelirini Tema'ya başlıyorum. Güzel ülkemin bir daha böyle bir felaket yaşamaması temennisiyle."

Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı

CÜNEYT ÖZDEMİR

"Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlar içimizi yakarken, haber yapmanın ötesinde YouTube ekibi olarak Tema'ya 2000 fidan bağışlıyoruz."

Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı

BERFU YENENLER

500 fidan bağışlayan Yenenler, "Hadi hep birlikte Tema Vakfı'na bağışlarımızı iletelim. Birlikte o yanan ormanları yeniden yeşertelim" dedi.

Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı
Ünlü isimler, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
KADİR BEDİR : hani 2 ağaç için bir yığın eylem yapan aktivist sanaçtılar nerede.. ormanlar yanıyor neden çıkıp 2 kelime konuşamıyorlar. 2 yüzlü insanlar.
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