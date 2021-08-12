Ümit Özdağ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimler arasında Ümit Özdağ geliyor. Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ümit Özdağ'ın hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Ümit Özdağ'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Ümit Özdağ kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın basın toplantısı düzenlemesinin ardından Prof. Dr. Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli merak edilmişti. Tüm detaylar sizlerle...

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ (d. 3 Mart 1961, Tokyo, Japonya), Kumuk kökenli Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar. Dr. Burçin Özdağ ile evlidir ve Alp adında bir çocuğu vardır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ doğum tarihi : 3 Mart 1961

Prof. Dr. Ümit Özdağ kaç yaşında : 60 yaşında

Prof. Dr. Ümit Özdağ mesleği ne : Profesör, Siyasetçi, Yazar

Prof. Dr. Ümit Özdağ nereli : Tokyo doğumludur.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ AKADEMİK KARİYERİ

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerdeki illerinden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesinde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders verdi. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini (ASAM) kurdu. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesinden ayrıldı.

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ SİYASİ YAŞAMI

Milliyetçi Hareket Partisi (2006-2016)

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğine geri döndü. 2005 yılından beri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.

2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP MYK Üyesi seçildi.

Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti.

MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi.

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

İYİ Parti (2017-2020, 2021)

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edilmiştir. 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti.

4 Mart 2021 tarihinde, "Fetö'cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos'u Türkiye'lilerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, Atatürk'ü Türk milleti anlayışını kabul etmeyen siyasi omurgasızlarla, HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini, keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini belkide en önemlisi büyük umutlarla büyük risklerle Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir." açıklamasında bulunarak İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattı. Özdağ, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı.

PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ ESERLERİ NELERDİR?