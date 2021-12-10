Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Başladı

ANKARA (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen 6. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi açılış programı Ankara'da gerçekleştirildi. Programa Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YTB Başkanı Abdullah Eren, çeşitli üniversitelerin rektörleri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin dünyanın farklı ülkelerinden uluslararası öğrencileri Türkiye'ye getirerek burslu olarak eğitim almalarını sağladığını vurguladı. Eren bu anlamda Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin sayısında ve niteliğinde YTB'nin önemli katkısı olduğunu söyledi. Eren bu yıl altıncısını düzenledikleri Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi ile çok farklı alanlarda değerli bildirilerin sunulacağını kaydetti. Türkiye'nin son yıllarda 'dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' gibi iddialarının olduğunu belirten Eren, uluslararası öğrencilere öğrenim müfredatının yanında ayrıca sunulan; kültür-sanat, spor, mühendislik ve daha birçok alanda yapılan çalışmalarla bu iddiaları desteklemeye gayret ettiklerini ifade etti.

Ayrıca potansiyel mezun buluşmaları da düzenlediklerini dile getiren Abdullah Eren, bu çalışmayla da mezun olan öğrencilerin kariyer planlamalarına yardım ettiklerini aktardı. YTB Başkanı Eren, hem uluslararası öğrencilerin hem de Türk diasporasındaki gençlerin Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.

ÜNİVERSİTELERİMİZ ULUSLARARASILAŞMAYI STRATEJİ OLARAK BENİMSEDİ

Programda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararasılaşmaya önem verdiğinin altını çizerek, Türkiye'deki 204 üniversitenin sadece Türk vatandaşlarına değil, aynı zamanda tüm dünyaya hizmet verdiğini aktardı. Özvar, üniversitelerin uluslararasılaşmayı strateji olarak benimsediğini ifade etti. Bu uluslararasılaşmaya en fazla destek veren kurumun YTB olduğunu bildiren Özvar, Türkiye'de alının eğitimin dünyanın herhangi bir bölgesinde alınan eğitime ve gelişmiş ülkelerden alınan eğitime denk olduğunun altını çizdi. Özvar, Türkiye'de eğitim almanın tarihi bir fırsat olduğunu dile getirerek aldıkları eğitim ile uluslararası öğrencilerin dünyadaki eğitime, sanata ve kültüre katkı sağladığına vurgu yaptı.

Üniversitelerin yaptığı en önemli faaliyetlerden birinin bilimsel üretkenlik olduğunu belirten Özvar, "Bir akademisyen ne kadar çok güzel çıktılar üretiyorsa o ölçüde bilim insanı olabilir" dedi. Özvar, üniversitelerin görevinin bilimsel üretkenliği artırmak olduğunu söyledi. Özvar bu çerçevede "15-19 yüzyıllar arasında Anadolu ve Rumeli Coğrafyasında Bilimsel Üretkenlik Nasıl Değişti" başlıklı sunumunu paylaştı.

İstanbul Bilimler Akademisi (İBA) Başkanı Gülfettin Çelik de konuşmasında yüksek öğrenimin evrenselleşmesi konusuna dikkat çekti. Son yirmi yılda yer yüzünde yüksek öğrenimin evrenselleşmesi konusunun öne çıktığını anlatan Çelik, "Bugün itibariyle 200 milyon kişinin yüksek öğrenim ağı içinde olduğu düşünülüyor. 12 milyon kişinin ise uluslararası eğitim hareketliğininde olduğu varsayılıyor. Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Böylesine kaynaşmanın getirmiş olduğu fırsat aynı zamanda bir mükellefiyet ortaya çıkarıyor" dedi.

KENDİMİ TÜRKİYE BURSLUSU OLARAK ŞANSLI HİSSEDİYORUM

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Aizhannat Abdimalikova ise "Kendimi Türkiye Burslusu olarak şanslı hissediyorum. YTB yaptığı programlarla bizleri geleceğe hazırlıyor ve ufkumuzu açıyor" diye konuştu.

Kongreyle birlikte uluslararası öğrencilerin küresel dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini akademik esasta çıktıya dönüşecek. Program kapsamında 3 gün boyunca Türkiye'deki 49 üniversitede eğitim gören 36 ülkeden uluslararası öğrenciler, 107 akademik bildiri sunacak.

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