Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Başladı

Bakan Varank, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bölgeyi her fırsatta yatırım ve istihdam ajandasıyla ziyaret ettiklerini belirterek, ilin zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Varank, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bölgeyi her fırsatta yatırım ve istihdam ajandasıyla ziyaret ettiklerini belirterek, ilin zenginlikleri hakkında bilgi verdi. Varank, bu zenginlikleri Türkiye'ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerle buluşmak istediklerini belirterek, "Her yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi'nde de gerçekleştireceğiz. " ifadesini kullandı. Gözlem etkinliğinde hep birlikte çadırda kalmak ve gökyüzünü keşfe çıkmanın özel bir tecrübe olduğunu vurgulayan Varank, etkinlik boyunca gökyüzünü inceleyerek uzayın gizemli derinliklerini keşfetmeye çalışacaklarını anlattı.

Binden Fazla Gök Bilim Meraklısı

Varank, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 1000'den fazla gökbilim meraklısı gencin etkinlikte olduğunu belirterek, "Son hilal evresinde olan Ay'ı, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i, halkalı gezegen olarak bilinen Satürn'ü ve daha birçok gök cismini gözlemleyecek ve uzmanlarından öğrenecek. Ayrıca, etkinliğin gündüz bölümlerinde bilim, uzay ve astronomiyle ilgili seminerler, çeşitli atölye çalışmaları da hizmetinizde olacak. " diye konuştu.

Ana Paydaşımız Gençler

Varank, en öncelikli amaçlarının diğer tüm hedeflerin de gerçekleştirilmesini sağlayacak uzay alanında "insan kaynağı yetiştirmek" olduğuna dikkati çekerek, "Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği ve benzeri etkinlikler, özellikle gençlerimiz ve aileleri açısından farkındalığı arttırmak açısından çok kıymetli. Yürüttüğümüz her politikada gençleri ana paydaşımız olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerin kabullenmediği, desteklemediği hiçbir proje sonuca ulaşamaz. " şeklinde konuştu.

Varank, uzay konusunda da benzer bir bakış açısına sahip olduklarını belirterek, "22 yıldır Antalya'da ulusal seviyede düzenlediğimiz gözlem etkinliğinde bu yıl bazı yeniliklere gittik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız iş birliği çerçevesinde, bu güzel etkinliği Anadolu'nun diğer şehirlerine de yayacağız, gökyüzü ve teknoloji merakını geniş kitlelerin sahiplenmesini sağlayacağız. Diyarbakır, bu açılımın ilk ayağını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde çok daha yaygın bir hale getireceğiz. Birinci hedefimiz Erzurum'da bu etkinliği gerçekleştirmek. Van da gökyüzü gözlemi açısından uygun şehirlerden biri, bunu Van'da da inşallah gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. " dedi. Zerzevan Kalesi'nin köklü tarihinin yanında Türkiye'de gökyüzü gözleminin yapılabileceği en iyi 10 noktadan biri olduğuna işaret eden Varank, kalenin tarihi özellikleri hakkında bilgi verdi. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı'nın 2020'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini anımsatan Varank, Diyarbakır'ın Silvan Malabadi Köprüsü ile birlikte iki önemli dünya mirasına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Uzay Alanında Önemli Birikim

Türkiye'nin uzay alanında önemli bir birikime sahip olduğuna dikkati çeken Varank, "Bu alandaki çalışmalarımıza TÜBİTAK UZAY Enstitümüz ve TUA ile yoğun bir şekilde devam ediyoruz. TÜBİTAK UZAY ile ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak ve yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla İMECE Uydu Projesini yürütüyoruz. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusunun geliştirildiği TÜRKSAT 6A Projesi'nde ise tasarım faaliyetlerini tamamladık, üretim aşamasındayız. Bu uydularımızı 2022 içerisinde fırlatmaya hazır hale getireceğiz. Böylece, haberleşme uydularını milli imkanlarla geliştirebilen 10 ülkeden biri Türkiye olacak. " şeklinde konuştu.

Milli Uzay Programı

Bakan Varank, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ilişkin, "Programımızın en önemli hedefi olan Ay Misyonu'nu başarıyla tamamlayarak Cumhuriyetin 100. yılında Ay ile ilk teması gerçekleştirmek istiyoruz. 2023 sonunda uluslararası iş birliğiyle, 2028'de ise milli roketimizle uzay aracımızı Aya indirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, Ayda bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Ay'a göndereceğimiz insansız uzay aracının tasarım ve geliştirme çalışmaları halihazırda devam ediyor. Oldukça sıkışık bir takvimde arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. " dedi.

Üst Basamaklara Yükselecek

"Programdaki bir diğer hedefimiz de Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir ülke konumuna getirmek" diyen Varank, "TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'miz gözlem projelerine tıpkı bugün olduğu gibi altyapı ve insan gücü desteği sağlıyor. Erzurum'da Doğu Anadolu Gözlemevi'ni kuruyoruz. Bu gözlemevi Türkiye'nin en büyük optik ve ilk kızılötesi teleskobuna sahip olacak. Belirlediğimiz hedeflerin ve projelerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında iş birliği faaliyetlerini de sürdürüyoruz. Uzay alanında harcadığımız tüm emeklerin çok geniş bir alanda katma değerle bize döneceğinin bilincindeyiz. En önemlisi de gençlerin gündeminde uzay ve teknoloji olsun, bu alanda kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Ufku samanyolu kadar geniş gençlerimizle, Türkiye'nin uzay yarışındaki konumu 10 yıl içinde üst basamaklara yükselecek. " ifadelerini kullandı.

Açılışı programında ayrıca, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları dolayısıyla Japonya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı bağlantıyla bir konuşma yaptı.

Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri de katıldı.

Kaynak: Habermetre