'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3) - Haberler
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'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3)

Demirören Haber Ajansı / Torbalı (izmir) - Haberler | Güncel
'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3)

TORBALI'DA SURİYELİLERE AİT EV VE ARAÇLAR YAKILDIİzmir'in Torbalı ilçesinde, dün gece saatlerinde Batuhan Barlak'ın (17) Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından ilçede gerginlik arttı.

TORBALI, İZMİR (DHA) - TORBALI'DA SURİYELİLERE AİT EV VE ARAÇLAR YAKILDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, dün gece saatlerinde Batuhan Barlak'ın (17) Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından ilçede gerginlik arttı. İddiaya göre, yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Barış Yapı Sitesi'ne geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.İhbar üzerine bölgeye yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtırken, bölgede olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, olayın yaşandığı site ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

TORBALI (İzmir), -


'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3)

'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3)

'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3)

'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3)

Demirören Haber Ajansı / Torbalı (izmir) - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Ulen' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (3) - Haberler
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