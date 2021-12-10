ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 5B UYDUSU 19 ARALIK'TA FIRLATILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık Pazar günü saat 06: 58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını açıkladı. Türkiye'de üretilen iki haber leşme ekipmanının Türksat 5B uydusunda kullanıldığına vurgu yapan Karaismailoğlu, "Bu sayede, ilk kez ticari bir haber leşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusu ile gerçekleşecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat'ta 5B uydusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türksat'da uydu, kablotv ve e-devlet hizmetlerine ilişkin bilgi aldıklarını belirten Karaismailoğlu, devam eden çalışmaları incelediklerini söyledi. Türksat 5A haber leşme uydusunu 8 Ocak 2021'de uzaya gönderdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, yakın bir zaman önce de Türksat 5B haber leşme uydusunu AIRBUS tesislerinden teslim aldıklarını kaydetti.

Uydunun Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne 29 Kasım'da sevk edildiğine dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Fırlatma hazırlıkları devam ediyor. Türkiye'nin haber leşme alanındaki faaliyetlerinin konuşulacağı, Türksat 5B uydusunun yörüngeye fırlatılacağı ve ülkemizin gençlerini buluşturacağımız '2. Uydu Teknolojileri Haftasını' 18-19 Aralık'ta Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştireceğiz. Türksat 5B uydumuzu; 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06: 58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacaktır. Yörüngede teslim edilecek Türksat 5B ile Türkiye'nin aktif haber leşme uydu sayısı 5'e, toplam uydu sayımız da 8'e çıkacak" dedi.

EN GÜÇLÜ UYDUMUZ OLACAK

Yeni haber leşme uydusu Türksat 5B'nin uydu filosuna katacağı yeniliklere değinen Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan KA band kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla, Türkiye'nin yanı sıra; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda, 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. "

MALİYET VE KATMA DEĞER AVANTAJI SAĞLAYACAK

"Ülkemizdeki yerli ve milli uydu yapım çalışmalarımızın en güzel örneklerinden birini Türksat 5B'de görüyoruz" diyen Karaismailoğlu, Türksat A. Ş. tarafından belirlenen 'Yerli Endüstri Katkı Programı'nın' Türksat 5B'de uygulandığına vurgu yaptı. Türkiye'de üretilen iki haber leşme ekipmanının Türksat 5B uydusunda kullanıldığını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede, ilk kez ticari bir haber leşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusu ile gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydumuz; aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle, karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısını rahatlıkla kurabileceğiz. 4, 5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kW güç kapasitesine sahip Türksat 5B'de yeni nesil elektrikli itki sistemi yer alıyor. Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik hizmeti de verecek olan yeni uydumuz, bu yörüngelerdeki frekans kullanım haklarımızı da koruyacak. Teknik özelliklerinin ötesinde Türksat 5B, getireceği haber leşme kapasitesindeki artışla, kamu kurumlarımız ve özel şirketlerimiz için önemli bir maliyet ve katma değer avantajı da sağlayacak. Türksat'ın küresel pazarda rekabet gücünü geliştirecek, özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde kullanılacak uydumuzla, Türksat'ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor. "

6A PROJESİ, TÜRKİYE'NİN UYDU VE UZAY ÇALIŞMALARINDA ÇIĞIR AÇACAK

Türksat A. Ş. 'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapımı devam eden Türksat 6A projesinin, Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarında çığır açacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Türksat 6A ile birlikte, ülkemiz üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacak. 2002 yılına kadar uzay çalışmalarında sadece seyirci rolünde olan ülkemizin, 19 yılda bu alanda kat ettiği mesafe AK Parti iktidarının sağladığı istikrarın önemli sonuçlarındandır. Yerli ve milli uydumuzla, dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bu, üretici ülkelere uydu üretim maliyeti için ödenme ihtimali olan yüz milyonlarca doların ülkemizde kalması anlamına gelmekte. Haber leşme gibi stratejik öneme sahip bir alanda kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca küresel piyasa değeri 271 milyar doları bulan uydu endüstrisinden pay almamız da mümkün olacak. Küresel uydu sektöründeki göz bebeğimiz olacak TÜRKSAT 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri, Ankara Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapılmaktadır. Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılı içinde uzaya göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Türksat 6A ile Hindistan'ı da içine alan doğu kapsama alanı sayesinde Türkiye'nin uydu kapsama alanının da genişleyeceğini aktaran Karaismailoğlu, "Dünyanın önde gelen ülkelerinin, uydu ve uzay çalışmaları ile yarışmak; son 19 yılda ülkemizdeki güven ve istikrar ortamı ile birlikte yerli ve milli teknoloji hamlesinin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET KAPISINDAN 57 MİLYON 400 BİNE YAKIN KAYITLI KULLANICI FAYDALANDI

Türksat A. Ş. 'nin koordine ettiği bir diğer hizmetin de, "e-Devlet Kapısı" olduğunu belirten Karaismailoğlu, bugün itibarıyla, 6 bin 185 ayrı hizmetin verildiği e-Devlet Kapısı'ndan 57 milyon 400 bine yakın kayıtlı kullanıcının faydalandığının altını çizdi. 2021 yılında 2 milyar 896 milyon 250 binin üzerinde girişin yapıldığı e-Devlet Kapısı'nda, aylık giriş ortalamasının 241 milyonu aştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Devletimize ulaşılan 'kısa yol' olarak tanımladığımız e-Devlet Kapısı, ülkemizde kamu ve özel sektör kuruluşlarının elektronik hizmet dönüşümünde öncü rol üstlenmektedir" dedi.

EKONOMİMİZE YÖNELİK SALDIRILARIN ARKASINDA NELER OLDUĞUNU ÇOK İYİ ANLIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ülkemizin büyüme hamleleri, dış ticaretteki başarılarımız, uydu ve uzay çalışmalarındaki yüz akı çalışmalar, kimi çevreleri rahatsız etmiş olabilir. Milletimizin genç mühendisleri ve bu işlere gönüllerini koyan yöneticileri, yerli ve milli hamleleriyle birilerini kıskandırıyor olabilir. Son dönemde ekonomimize yönelik saldırıların arkasında neler olduğunu, nedenlerini de çok iyi anlıyoruz. Milli Elektrik Tren setiyle, milli uyduları ile ulaştırma ve haber leşmeden savunma sanayimize her alanda yerli ve milli hamlelerimiz devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet