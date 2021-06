Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul gençlere iş, ailelere AŞ olarak dönecek"

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul gençlere iş, ailelere AŞ olarak dönecek" "Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Köprüsü temel atma alanında incelemelerde bulundu.

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Köprüsü temel atma alanında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir" dedi.

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün temel atma alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un halk için doğru proje olduğunu belirterek, "Gemilerin taşıma kapasiteleri de gün geçtikçe artmaktadır. Taşınan yük miktarı ve tehlikeli yük miktarı gemi sayısından çok daha hızlı artmıştır. Ayrıca, İstanbul Boğazı'ndaki keskin dönüşler, sert akıntılar ve 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotların oluşturduğu şehir içi deniz trafiği gibi nedenlerle gemiler için oluşan seyir zorluğu da bir gerçek. Daha geçen hafta İstanbul boğazında bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu maalesef 2 balıkçımız hayatını kaybetti. Bu ve benzeri can kaybına neden olan kazaların yaşanmaması, İstanbul ve Türkiye'mizin her türlü felaketten korunması, Kanal İstanbul Projemizin önemli bir başka gerekliliğini gösteriyor. İstanbul Boğazını kullanan gemilerin güvenli geçişi için belirlenen yıllık kapasite 25 bin iken; günümüzde yaklaşık 43 bin olan trafik yükünün İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılmaktadır. Üstelik dünyadaki ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında, gemi trafiğinin 2050'li yıllarda geçen gemi sayısının 78 bine ulaşacağı öngörülüyor. Bu da İstanbul Boğazı'nda alternatif bir geçiş güzergahına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor. Mühendislik çalışmasında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul, ayrıca dünyanın kavşak noktasındaki İstanbul Vadisi'nin ön plana çıkarılmasında ve sürdürülebilir yeni nesil bir şehir oluşturularak Türkiye'de lojistik üs, teknoloji geliştirme ve yaşam merkezi kurulmasında önemli bir görevi yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz küresel ticarette daha etkin rol oynayacaktır"

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Türkiye'yi lojistik üs konuma getireceğine dikkat çekerek, "Küçükçekmece gölü-Sazlıdere koridorunda yapılacak Kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak. İnşasına başlayacağımız köprümüz ülkemize kazandırdığımız dev bir eser olan Kuzey Marmara Otoyolunun son parçası olan 45 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak. Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metredir. Eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğindedir. 196 metre uzunluğundaki betonarme kuleleri olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1618 metre olacaktır. Hiç şüphe yok ki güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bir teslimatı eksiksiz, hızlı yerine ulaştırmak ticaretin altın kuralıdır. Süveyş Kanalı'nda meydana gelen gemi kazası sonrası kanal faaliyetlerinin aksamasıyla dünya ticaretinde çok ciddi bir kriz yaşandığını hep birlikte gördük. Ever Given adlı geminin geçirdiği kaza nedeniyle kanal bir hafta boyunca kapalı kaldı. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin günlük 9,6 milyar dolar zarara yol açtığı tespit edildi. Dünya ticaretinde zaman kavramının önemi düşünüldüğünde, ülkemiz konumu itibarıyla son derece avantajlıdır. O nedenle, bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum: Türkiye'nin dünya ticaretinde etkinliğini artıracak ve Türkiye'yi dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getirecek Kanal İstanbul projemiz, gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde yer alan Türkiye tarihe damgasını vuracaktır. Kanal İstanbul da Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına alternatif olacak en uygun rotanın, ülkemiz olduğu gerçeğini daha da güçlendirecek bir projedir" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul'un Dünyayı Türkiye'ye bağlayacağını vurgulayarak, "Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılması ile ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumun ulaşım ve refah seviyesinin yükseltilmesi de hedeflenmektedir. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu küresel taşımacılığındaki rolü güçlenecektir. Ülkemiz uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacaktır. Projemiz tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ve Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

