Ukrayna'nın Lviv kentinde gönüllüler, demirlerden "kirpi" yaparak barikatlara destek oluyor
AA, Abdullah Tevge - Güncel
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8 gündür Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'da hem ordunun hem de halkın direnişi sürüyor. Ülkede dört bir koldan seferberlik ilan edilirken Lviv'de orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri "kirpi" adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.
Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri "kirpi" adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.Lviv'deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çeviren gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor ve yaptıkları tank engellerini barikatlara gönderiyor.
Aralarında fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahiplerinin bulunduğu gönüllüler, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.
AA / Abdullah Tevge - Güncel