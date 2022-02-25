Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor
AA, Talha Yavuz - Güncel
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Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.
Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.
Kiev'de yerel saat 22.34'te sirenler çalmaya başladı, ardından patlama sesleri duyuldu.
Şehirde 20.45'ten sonra da patlama sesleri duyulmuştu.
AA / Talha Yavuz - Güncel