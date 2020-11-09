Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?
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Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

09.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:01
Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

Koronavirüse karşı bağışıklık kazandıracak aşının ilk test iznini alan Türk doktor Prof. Dr. Uğur Şahin, hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından koronavirüse karşı tedavi bulunması için çalışmalar sürdürülürken, geçen haftalarda Almanya'dan gelen bir haber bu konuda yeni bir umut ışığı oldu. Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Eylül 1965

Kaç yaşında: 55yaşında

Nereli: İskenderun

Eğitim: Saarland Üniversitesi (1999), Köln Üniversitesi (1993), Köln Üniversitesi (1984–1990)

Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti.

Ailesi Köln'de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti.

Uğur Şahin kimdir? Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan 'Ölümsüzlük Öldürücüdür' programını izleyen Uğur Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i kendisine örnek alarakKöln Üniversitesi'nde tıp okudu.

Profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar'daki üniversitede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi.

Göğüs, kalınbağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürüten Prof. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte melanom adı verilen cild kanserine karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyordu. Prof. Şahin, COVID 19'un yayılması üzerine bu alana yöneldi.

Prof. Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştı. 2008'de BioNTech şirketini kurdu.

BioNTech'de bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.

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