Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti

İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA - Haberler | Yerel

Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti -34 yıl babasının yaşattığı üç boyutlu resim sevgisini ikinci nesle taşıdı Denizli'de geçtiğimiz yıl kaybettiği babasının 34 yıllık üç boyutlu resim sevgisini yaşatmaya devam eden Çağlar Kundakçı, ikinci nesle taşıdığı sanatıyla Türkiye'nin her yerinden...

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti

-34 yıl babasının yaşattığı üç boyutlu resim sevgisini ikinci nesle taşıdı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz yıl kaybettiği babasının 34 yıllık üç boyutlu resim sevgisini yaşatmaya devam eden Çağlar Kundakçı, ikinci nesle taşıdığı sanatıyla Türkiye'nin her yerinden gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine Bağlı Irlıganlı Mahallesinde 34 yıl boyunca üç boyutlu Atatürk portrelerini el emeğiyle imal eden emekli öğretmen Adem Kundakçı geçen yıl vefat edince bir yıl önce emaneti oğlu Çağlar Kundakçı devraldı. Babasına ait atölyede 5 saatte bir tane, günde sadece üç tane üç boyutlu portre yapabilen Çağlar Kundakçı'nın portrelerine ülkenin her yerinden siparişler gelmeye devam ediyor.

Değişik açılardan bakıldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı görüntüsünü sergileyen çalışmaların başta Genel Kurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, değişik bakanlıklar farkı resmi kurum ve kuruluşların, spor kulüplerinin duvarlarında sergilendiğini anlatan Çağlar Kundakçı, "Babam Adem Kundakçı vefat ettikten sonra bu çalışmaları ben yapmaya devam ediyorum. Babamda 1986 yılında Diyarbakır'da Süryanilerin yapmış olduğu bir çalışmayı geliştirerek bu yıllara kadar getirdik. Yaklaşık 33-34 yıllık mazisi var. Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderdik. Dünyanın çeşitli ülkelerinde özel talep sipariş üzerine yaptığımız resimler oldu. Genellikle askeriye ağırlıklı çalıştık yıllardır. Valilik, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, spor kulüpleri birçok kuruluşta resimlerimiz bulunmaktadır. Son bir yıldır da kendim devam ettiğim şekilde siparişlerimiz tekrar gelmeye başladı. Aynı şekilde askeriye, resmi kurumlar, şahıslar almaya devam ediyor. Küçük bir atölyede biz bunu devam ettiriyoruz. Yılların verdiği birikimle farklı resim harici topladığımız tarihi özel olan kilimler, heybeler, onları da bulduk bulundurmaya çalışıyorum" dedi.

Ağırlıklı Atatürk portresi çalışıyor

Yoğun olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleriyle çalıştığını ancak özel aile resimleri, doğa manzarası gibi üç boyutlu siparişler geldiğinde de yaptığını anlatan Kundakçı, "Üç boyutlu resim olarak adlandırdık yıllardır. Ağırlıklı olarak Atatürk portresiyle çalışıyoruz. Özel olarak aileyi resimlerde gelirse onları da yapıyoruz. Anne baba çocuk gibi veya babaları o şekilde de çalışmalarız oluyor, özel olarak. Manzara resimleri oluyor. Daha farklı resim isteyenler olursa onları da yapmaya çalışıyoruz. Ama yüzde 90 Atatürk resmi çalışıyoruz. Yaklaşık bir tane resim 5 saatte üç boyutluya dönüşüyor. Çünkü çok farklı işlemlerden geçiyor. Yaklaşık 32-33 emek harcanıyor. Kesmesi yapıştırması, diğer farklı olaylarıyla birlikte beş saati buluyor günde en fazla üç tane falan yapabiliyorum. Daha üstü çok zor oluyor. Yorucu oluyor. Amatörce yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışanlar oldu fabrikasyon olarak deneyenler oldu, birkaç firma, ama el emeği olmayınca fabrikasyon olunca tam böyle insanın içini okşamıyor el emeği olması daha farklı boyut kazandırıyor. Biz hiç bozmadık. İlk başladığımız da bir altta bir üstte çerçeve vardı. Daha sonraları dört taraflı çerçeve olarak yapmaya başladık. Denemelerden sonra ve yıllar sonra bu halini almış oldu, böylede devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti
Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti
Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti
Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN DURNA

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üç boyutlu sevgi babadan oğula geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 00:10:59. #1.14#
title