TUSAŞ hangi işi yapar? TUSAŞ açılımı nedir? TUSAŞ hakkında bilgiler…

TUSAŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. TUSAŞ aynı zamanda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii özgün sistemler hava araçları tasarımı ve onların yenilenmesi aynı zamanda satış sonrası hizmetler alanlarında çalışmalar yürüten yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan bir teknoloji merkezidir. Kuruluş tarihi 1973 olan TUSAŞ son zamanlarda yaptığı yeniliklerle vatandaşların ilgisini çekmektedir. TUSAŞ nedir ve ne iş yapar sorularının yanıtını vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TUSAŞ nedir? TUSAŞ ne iş yapar? TUSAŞ açılımı nedir? TUSAŞ nerede? TUSAŞ ne zaman açıldı? Bütün soruların cevabı haberimizdedir…

TUSAŞ NEDİR?

TUSAŞ nedir ve ne zaman kurulmuştur vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TUSAŞ Türkiye'nin önemli kurumlarından biridir. TUSAŞ nedir? TUSAŞ 1973 Ankara'da kurulan bir teknoloji merkezidir. Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir. Ayrıca şirket 2013 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Airbus A350'ye kanatçık üretmeye başlamıştır.

TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayisinde söz sahibi olan bir şirkettir. TUSAŞ aynı zamanda, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak için Sanayi Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan bir teknoloji merkezidir.

TUSAŞ NE İŞ YAPAR?

TUSAŞ 1973 Ankara'da kurulan bir teknoloji merkezidir. Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte, F-16 uçağının üretimi ve uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ), Türk - ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan ve 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna ulaşmıştır.

TUSAŞ AÇILIMI NEDİR?

TUSAŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. TUSAŞ aynı zamanda büyük kapasitesi nedeniyle yaklaşık 10 bin çalışanı ile hizmet vermektedir. TUSAŞ açılımı nedir? TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş Türkiye'nin dışa bağımlılığı olmaması için kurulan bir kurumdur. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), Türkiye'nin önemli kurumlarından biridir.

TUSAŞ PROJE KONULARI

TUSAŞ Türkiye'nin önemli kurumlarından biridir. Havacılık ve uzay sanayinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TUSAŞ, proje konularına bağlı olarak;

Yapısal Grubu

Uçak Grubu

Helikopter Grubu

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu

Uzay Sistemleri Grubu

Milli Muharip Uçak (MMU) Grubu

TUSAŞ SPONSORLUK BAŞVURUSU

Türkiye'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii kurumu olan bu merkezi desteklemek isteyenler için, kurumun resmi web sayfasından online olarak yapılmaktadır. Yapılan başvuruları inceleyen kurum, uygun olan başvuruları kabul etmektedir.

Başvurunuzu değerlendirmeye alınması için resmi web sitesinde bulunan formu doldurmanız gerekmektedir.

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