Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! İşte Joe Biden'ın üzerinde durduğu 5 dışişleri bakanı adayı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın, dışişleri bakanlığı için kimi aday göstereceği tüm dünyada yakından izleniyor. Amerikan basınına göre Biden beş isim üzerinde duruyor. Bu isimler Antony Blinken, Susan Rice, William Burns, Chris Coons ve Chris Murphy. İşte bu isimlerin son dönemde Türkiye'ye dair yaptıkları açıklamalar.

ABD'de Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle, yeni kabinede yer alması planlanan isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Amerikan basını, Biden'ın dışişleri bakanlığı için Barack Obama yönetiminde de görev yapmış bazı isimler üzerinde durduğunu yazdı. Peki, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu bakanlık için hangi isimler geçiyor?

ANTONY BLINKEN

Amerikan medyasına göre, öne çıkan dışişleri bakanı adaylarından biri, uzun zamandır Biden'ın dış politika danışmanlığını da yapan Antony Blinken.

Blinken, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu Barack Obama döneminde dışişleri bakanı yardımcısı ve ulusal güvenlik danışmanı yardımcısıydı. Bu dönemde sık sık Türkiye'yi ziyaret etti.

Ankara'da iktidar çevrelerinde yakından tanınan Blinken, New York Times'a 2017 yılında yazdığı makalede DEAŞ'ın yenilgiye uğratılabilmesi için ABD'nin Suriyeli Kürtleri silahlandırması gerektiğini savunmuştu. Blinken, DEAŞ'a karşı terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG'nin silahlandırılmasını savunmuştu.

Antony Blinken

SUSAN RICE

Dışişleri bakanlığı için öne çıkan bir diğer isim, 2013-2017 yılları arasında Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığını ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerinde bulunmuş Susan Rice.

Susan Rice'ın adı Obama döneminde dışişleri bakanı adayı olarak geçmiş ancak Bingazi'deki Amerikan Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı konusundaki tartışma yaratan açıklamaları sonrasında adaylıktan çekilmişti.

Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararını eleştirenler arasında yer alan Rice, bunun 'inanılmaz tehlikeli bir karar olduğunu' belirtmiş, 'DEAŞ, Türkiye ve Vladimir Putin'in bundan fayda sağladığını' savunmuştu. Rice, DEAŞ'la mücadelede Suriye Kürtlerin 'ihanete uğratıldığı' iddia etmişti.

Susan Rice

WILLIAM BURNS

Obama döneminde dışişleri bakanı yardımcılığı yapan ve bir dönemin Rusya büyükelçisi olan William Burns de dışişleri bakanlığı için adı geçen isimler arasında. Trump'ın Hillary Clinton'ın 'e-mail skandalına' ilişkin tüm belgelerin gizliliğinin kaldırılması için yetki verdiğini açıklamasının ardından Burns, "Bu davranışları otoriter rejimlerde çok sık görüyoruz" demiş, "Putin'in Rusya'sı veya Erdoğan'ın Türkiye'siyle ilişkilerimizde, bu tür eylemleri protesto eder ve kınardık. Şimdi bunları yapan kendi hükümetimiz" ifadelerini kullanmıştı.

William Burns

CHRIS COONS

Amerikan basınına göre, dışişleri için adı geçen bir diğer isim Delawere Senatörü Chris Coons. Senato Etik Komitesi'nin başkan yardımcısı olan Coons, aynı zamanda Dış İlişkiler Komitesi'nde de görev almış bir siyasetçi.

Türkiye açısından bakıldığında, Coons'un da geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında Trump yönetimini eleştirmiş olması dikkat çekiyor. Coons, 'ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle Suriyeli Kürtlerin terk edildiğini' savunan bir isim. Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Ankara'ya getirilen yaptırımları kaldırma kararını 'ciddi bir hata' diyerek eleştirmiş, "Başkan, ABD'nin çıkarlarını Türkiye ve Rusya'nınkilere tabi kılarak, Suriye ve Ortadoğu'daki durumu daha da kötüleştirmenin yollarını buluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Chris Coons

CHRIS MURPHY

Amerikan basını, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyesi olan Chris Murphy'nin adının da olası dışişleri bakanı olarak geçtiğini yazdı. Murphy, Donald Trump yönetiminde Amerikan diplomasisinin hasar aldığını savunan, dünya çapında yolsuzluk karşıtı önlemlere desteğiyle tanınan bir siyasetçi. Aynı zamanda, Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararına yönelik eleştirileri dikkat çekmişti. Murphy, "Kuzey Suriye'deki Kürt müttefiklerimizi Türkiye'nin saldırıları karşısında terk etme kararı, ağır insani ve ulusal güvenlik sonuçları doğuracak bir ihanettir" ifadelerini kullanmıştı.