Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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fahrettin koca, Türkiye, Güncel

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede ilk kez bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

18.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:02
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede ilk kez bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, düzenlediği basın toplantısında, "Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi, bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim." dedi.

Hastanın 89 yaşında olduğunu ve virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığını belirten Koca, hastaya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Koca, "Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisi veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor, net bir iyimserlik yaratıyor." ifadesini kulladı.

Koca, "Bugünler böyle devam etmeyecek, hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, 1,5-2 ay direnelim." dedi.

İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Gül, iki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." ifadesini kullandı. Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması" ile ilgili soruşturma başlattı.

23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversiteler, uzaktan öğretime başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi. Oktay, tahliye sırasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelere verilen tatil döneminde uygulanacak "dijital, uzaktan eğitime" ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerde dijital imkanlarla uzaktan öğretim sürecinin başlayacağını ifade etti.

Vizelerin online yapılmasının gündemde olup olmadığı yönündeki soru üzerine Saraç, "Denetlenebilir olması kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları sıhhatli bir şekilde yürütebileceklerine itimat ediyoruz ama bu hususu kendi karar süreçlerinde, her bir üniversitenin kendi şartları içinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Saraç ayrıca, "Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının, üniversitelerimizin gerekli altyapıyı oluşturmaları ve kayıt altına alınarak denetlenebilir olma şartıyla dijital ortamda yapılabilmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayısa kadar geçerli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduklarını belirterek, "Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." dedi.

Toplantıda, önümüzdeki dönem için alacakları tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan,"Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak hem hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetleri bulunduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizin Ağustos 2018'de yaşadığı kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." dedi.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı 3 saat 50 dakika sürdü.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 teşhis edilen kişi sayısının 200 bine, bu virüs nedeniyle ölen kişi sayısının ise 8 bine yaklaştığını belirterek, teşhis konulanlardan 80 bininin iyileştiğini, kalanların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıklarının da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacağına işaret eden Erdoğan, "Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını bildirdi.

Türk Hava Yollarının, hem dünyanın çeşitli yerlerindeki vatandaşların ailelerine kavuşturulması hem de kargo taşımacılığını kesintisiz sürdürerek, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz." dedi.

Erdoğan, toplantıda "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini ve bu kapsamda alınacak tedbirleri açıkladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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