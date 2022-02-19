Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açıldı: 66,5 milyona mal oldu

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda Bayraklı'da yapımı tamamlanan Smyrna Otoparkı hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Soyer, projenin 66,5 milyon liralık maliyetle kente kazandırıldığını belirterek, "Smyrna Otoparkı, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ilk beş büyük tam otomatik otoparkından biri" dedi. Otopark 28 Şubat'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'ya 66 milyon 500 bin liralık yatırımla kazandırılan 636 araçlık otoparkı hizmete aldı. Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı olduğu ifade edilen yatırımın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Otoparkın, 28 Şubat'a kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtildi.

"Açık otopark alanı da oluşturduk"

Tunç Soyer, "14 Şubat'ta temelini attığımız İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımı olan Buca Metrosu'nun ardından Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkını hizmete açacak olmanın gururunu yaşıyoruz; ayrıca bu bölgede 108 araçlık açık otopark alanı da oluşturduk. Kentteki otopark sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Yaklaşık 6 bin araç kapasitesine ulaştık"

Smyrna Otoparkı'nın adını bulunduğu meydandan aldığını belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu otopark, Bayraklı ilçemizin en yeni değeri olarak hizmet vermeye başlayacak. Göreve gelirken İzmir'in otopark sorununu çözmek için gerekli adımları ivedilikle atacağımızı belirtmiştim. Katlı, yer altı, otomatik ve modern otopark yatırımlarını şehrimizin tamamında hayata geçirmek istediğimizi söylemiştim. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bu hedefe doğru adım adım ilerledik. Karabağlar'da yaklaşık 20 milyon lira maliyetle 160 araç, 38 motosiklet kapasiteli Selvili Otoparkı'nı açtık. Ardından Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde 153 araç kapasiteli yer altı otoparkını hizmete sunduk.

Üçkuyular Aktarma Merkezi'nde 824 araçlık yer altı otoparkını hizmete aldık. Kent genelinde ise 4 bin 75 araçlık açık otoparkı hizmete aldık. 636 araç kapasitesine sahip Smyrna Otoparkı ile birlikte son üç yılda İzmir'de yaklaşık 6 bin araç kapasiteli kapalı ve açık otoparkı hemşerilerimizin hizmetine sunmayı başardık. Kent genelinde yeni otoparklar inşa etmeye ara vermeden devam edeceğiz."

"Avrupa'nın ilk beş büyük otoparkından biri"

Tasarım, yazılım ve imalatları yerli firmalar tarafından yapılan Smyrna Otoparkı'nın Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ilk beş büyük tam otomatik otoparkından biri olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Otoparkımızı 66 buçuk milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. Adalet Mahallesi'nde bin 100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan yapılan 44 metre yüksekliğindeki yatırımımız 18 araç park katından oluşuyor. 12 katı binek araçlara 6 katı ise yüksek araçlara ayrıldı. Smyrna Otoparkı tamamen otonom bir sisteme sahip. Hız ve enerji verimliliği yüksek bir yazılım ile aynı anda 6 araç giriş çıkış yapabilecek. Sürücüler ortalama 3 buçuk dakika içinde aracını teslim alacak. İzmir Adliyesi'nin de yer aldığı bu bölge, büyük iş merkezlerine ve ofislere ev sahipliği yapan İzmir'in yeni merkezlerinden biri. Bu yatırımı işte bu yoğunluğu hafifletmek için yapıyoruz. İzmir'in refahını artırmak ve bunun adil paylaşımını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"İzmir'i demir ağlarla örüyoruz"

Soyer, "Bu süreçte doğrudan İzmirlilerin taleplerine ve öncelikli ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Şehrin trafiğini yönetmek için bir taraftan İzmir'in otopark sorununu çözüyoruz. Diğer yandan toplu ulaşım hatlarını devreye almaya başlıyoruz. İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. Bu hafta başında 14 Şubat'ta temelini attığımız İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımı, Buca Metrosu gibi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hizmete sunacağımız Narlıdere Metrosu, Çiğli Tramvayı gibi" ifadelerini kullandı.

"Sadece taşın altına elimizi koymuyoruz, gövdemizi ortaya koyuyoruz"

Refahı daha yüksek ve mutlu insanların yaşadığı bir kent inşa etmek için üç şeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Birincisi; ortak akıldan beslenen ve bilimsel temelleri olan stratejiler ve projeler. İkincisi; şehrin paydaşları arasında güçlü iş birliği ve dayanışma. ve üçüncüsü; yaşamı iyileştirme konusundaki kararlı duruşumuz. Vicdanımız ve cesaretimiz. İzmir'de bunların hepsinin buluştuğuna inanıyorum. Yaptığımız her işi önce ortak akılla, sonra dayanışma ve cesaretle karıp öyle adım atıyoruz. Sadece elimizi taşın altına koymakla yetinmiyor, gövdemizi, aklımızı ve yüreğimizi ortaya koyuyoruz. İzmir, on yıllardır birikmiş tüm sorunlarını işte bu kararlılıkla çözecek. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Sadece kendimiz için değil, bizden sonra bu şehirde yaşayacak çocuklarımız için çözeceğiz. Ekonomik krize, pandemiye ve İzmir'in önünde konan tüm engellere rağmen çözeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz otopark ve diğer tüm çalışmalarımız işte böyle bir kararlılığın ürünüdür" şeklinde konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Bayraklı olarak kendimizi hiç yalnız hissetmedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ilçemize 250 milyon liranın üzerinde yatırım aldık. Bu da vatandaşlarımızın refahına yansımış durumda" dedi. Başkan Soyer, açılış konuşmalarının ardından otoparkı dolaşarak görevlilerden işleyiş hakkında bilgi aldı. Otoparkın açılış törenine ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bürokratları ve belediye meclis üyeleri katıldı. - İZMİR