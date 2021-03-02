Türkiye Finans ilk 10 banka arasına girmeyi hedefliyor

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Türkiye Finans'ın ülkenin 12. büyük bankası olduğunu hatırlatarak yeni dönemde Türkiye'nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Akşam, kurumunun dijital bankacılık çalışmalarını ve 2021 hedeflerini düzenlediği bir basın toplantısıyla paylaştı.

Bankacılıkta kuralları değiştiren tüm gelişmelere ilk uyum sağlayan bankalardan biri olduklarını ifade eden Akşam, bankacılıkta yeni bir çağ başlatacak olan uzaktan müşteri edinimiyle birlikte artık Türkiye Finanslı olmanın yerinin ve zamanının olmayacağını söyledi.

Akşam, mevcut bankacılık süreçlerini uçtan uca dijital bir ortama taşıyarak işlem güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, süreçlerin kısalması ile işlem sayısını ve iş verimliliğini artırmak istediklerini kaydetti.

"Dijitalleşme yatırımlarımızın etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattık"

Pandemi öncesinde hayata geçirdikleri dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattıklarını dile getiren Akşam, dijitalleşme yatırımlarıyla birlikte insan odaklı finans anlayışından da ayrılmadıklarını belirterek pandemi döneminde toplumun farklı kesimlerine özel destekler sunduklarını, TFXTARGET Yatırım Platformu, Hızlı Finansman gibi ürün ve hizmetleri daha da geliştirerek finansal araçlara herkesin kolaylıkla ulaşabilmesini ve bu sayede finansal fırsat eşitliği sağladıklarını ifade etti.

Akşam, "Hisse senedi ve yatırım fonu alış-satış işlemlerini ekleyerek uçtan uca dijital bir yatırım platformuna dönüştürdüğümüz TFXTARGET ve Türkiye'nin binlerce noktasında hizmet veren Hızlı Finansman ürünümüz bu öncü vizyonumuzun en somut örnekleridir." dedi.

???????Akşam, Türkiye Finans'ın ülkenin 12. büyük bankası olduğunu hatırlatarak yeni dönemde de insan odaklı sürdürülebilir büyümeyi önceliklendireceklerini ve dijitalleşme yatırımlarını artırarak Türkiye'nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Dijital dönüşüm projelerine odaklandık"

Akşam, dijitalleşme sürecinin sürdürülebilir yatırımlarla ve gerektiğinde rutinleri bozma cesaretini ortaya koyarak gerçekleşebileceğini belirterek, kurum içerisinde de bir dijital dönüşüm süreci başlattıklarını kaydetti.

Akşam şu bilgileri verdi:

"Şu anda Bilgi Sistemleri departmanımızdaki insan kaynağımızın yaklaşık yüzde 65'i dönüşüm projelerine odaklı biçimde çalışıyor. Bu da demek oluyor ki Bilgi Sistemleri ekibimizin yarısından fazlası mevcut süreçlerimizi korumak ve geliştirmek yerine; mevcutların yerine koyabileceğimiz yeni süreçler oluşturabilmeye odaklandı. Dijital dönüşümün değerine inanmak ve bu yola baş koymak nereden bakarsanız bakın bir cesaret gerektirir. Dijitalleşme; konfor alanlarına hapsolmama, her zaman mevcudu sorgulayarak yenisini ortaya koyma cesareti demektir."

Dijital alt yapısı kuvvetli ürün ve hizmetler sayesinde daha önce katılım bankalarıyla çalışmamış yeni müşteriler kazanarak katılım bankacılığı sektörünün büyümesine öncülük ettiklerini ifade eden Akşam, uzaktan müşteri ediniminin katılım bankaları arasında da büyük bir heyecan yaratacağını ve rekabeti olumlu yönde etkileyerek sektörün yüzde 15 olan pazar büyüklüğü hedefini destekleyeceğini söyledi.

Finansman ihtiyacı hızlıca karşılanabilecek

Akşam, dijitalleşme vizyonunu bütüncül bir yaklaşımla mobil kanalların ötesine taşımayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Müşterilerimize dokunduğumuz her noktada, 'hizmetin yeri zamanı yok' diyerek bankacılık deneyimini mükemmelleştirmeyi önceliklendiriyoruz. İster emekli ister profesyonel bir yönetici olun yeri geldiğinde evinizde oturduğunuz yerden hisse senedi alıp satmak, yeri geldiğinde bir beyaz eşya bayisinde alışveriş yaparken şubeye gitmeden hızlıca finansman ihtiyacını karşılamak yeri geldiğinde ise şubelerimizde hızlı, güvenli ve kağıtsız süreçlerle işlemlerini tamamlamak olabilir."

Akşam, "Müşteri adaylarımızı şubelerimize gelmeden müşterimiz yapacak şekilde, ıslak imza ve kurye süreçleri olmadan dijital hazırlığımızı yaptık, ilgili yönetmeliğin 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesini bekliyoruz." dedi.

"Dijitalden yeni aktif müşteri oranını yüzde 80 seviyelerine çıkaracağız"

Murat Akşam, 2020 yılında geliştirdikleri yenilikçi ve müşteri odaklı yeni fonksiyonlar ile aktif mobil müşteri sayısını önceki yıla göre yüzde 39, dijital işlem hacimlerini ise yüzde 47 artırdıklarını belirterek; dijitalden müşteri başvuru sayısını üç, müşteri edinim sayısını ise iki katına çıkardıklarını ifade etti.

Akşam, uzaktan müşteri edinimi ile başlayan yeni dönemle birlikte dijital kanallardan edindikleri yeni aktif müşteri oranını yüzde 68'den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı öngördüklerini söyledi.

"Katılım bankacılığında donuklaşmış kredi verme olasılığınız çok düşük"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşam, sermayedarlarının Türkiye'deki büyümelerine tam destek verdiğini belirterek, "Türkiye'de kuvvetli büyüme hedefimiz var. Bizim ana hissedarımız zaten kendi bölgesinde de büyük hatta şu an orada bir birleşme yaptı, daha da büyüdü. Bizimle ilgili olarak da ocak ayında yaklaşık 250 milyon dolarlık ilave bir sermaye benzeri destek geldi. Dolayısıyla burada biz emin adımlarla o ilk 10 hedefimizden vazgeçmeden ciddi bir şekilde büyümek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bankanın 2020 yılını yüzde 55'lik bir büyümeyle 81 milyar TL aktif büyüklükle tamamladığını ifade eden Akşam, bu sene de çift haneli bir büyüme beklediklerini söyledi.

Bilançolarının 10'da 1'inin KOBİ'lere tahsis edildiğini aktaran Akşam, bilançonun 3'te 1'ini KOBİ işletmelerine ayırmak istediklerini kaydetti.

Akşam, Türkiye Bankaları Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın'ın takipteki kredilerle ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin bir soruya, "Halka açıklık sebebiyle tüm verilerimizi şeffaflıkla açıklıyoruz, onda bir sıkıntı yok. Katılım bankacılığına baktığımızda da 3 tane özel, 3 tane kamu katılım bankası var. Ortalaması da yüzde 3-4'ler seviyesinde. Bunun iki sebebi var: Birincisi genç olan kamu katılım bankaları var.

Dolayısıyla çok eski, sorunu olabilecek seviyede bir kredinin yaşlanması olmadı o anlamda. Özellerde de zaten biz kendimizden örnek verelim, üretime, ticarete siz bir şekilde destek olduğunuzda sorun yaşama ihtimaliniz azalıyor. Katılım tarafında ben böyle bir sorun şu an görmüyorum. Biz zaten 2017'den beri sektörlerde üretime olan ağırlığımızı artırmak gibi bir strateji izlediğimiz için çok ciddi bir sorun yaşamadık. Katılım bankalarında zaten siz de ticaretin içinde bulunduğunuz için konvansiyonel dünyadaki gibi rotatif kredi mantığıyla bir krediniz yok. Yani donuklaşmış kredi verme olasılığınız çok düşük. Çok farklı bir oransal yükselme beklemiyorum, katılım finans tarafında da bu şekilde." cevabını verdi.

Finansal kuruluşların ödeme niyeti olan tüm müşterilerine çözüm sağlamakla görevli olduğunu anlatan Akşam, özellikle katılım bankacılığında üretim ve ticarette karşılıklı destek mekanizmasının bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye Finans'ın 2020'de takibe düşen kredi oranının önceki yıllara göre azaldığını belirten Akşam, bunun da aktiflerini büyüttüğünü söyledi.

Bankaların tüm hizmetlerini online olarak sunmasıyla şubelere gitme ihtiyacının azalacağını ifade eden Akşam, yeni şube açma ihtiyaçlarının önceliğini kaybedeceğini düşündüğünü söyledi.

Müşterinin ihtiyaç duyduğu yere gitme ve ihtiyaç duyduğu anda hizmet verme ihtiyacının artacağını anlatan Akşam, Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde buna odaklanacaklarını kaydetti.

Dijital müşteri edinimi ilk etapta internet sitesinden başladı

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz de uzaktan müşteri edinimi ve geliştirdikleri TFXTARGET yatırım platformunun detaylarını ve bireylerde yaratacağı etkileri değerlendirdi.

Dijitalleşmenin tüketicilerin o anki beklentilerini iyi anlamanın yanı sıra, yarın veya öbür gün oluşacak beklentileri de öngörmeyi gerektirdiğini anlatan Özdeniz, Türkiye Finans olarak bankacılığın bugününe değil, yarınına, hatta öbür gününe bakmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dijital kanallar üzerinden müşteri edinimini başlatan ilk bankalardan biri olduklarını vurgulayan Özdeniz, bu süreci ilk etapta internet sitesi üzerinden başlattıklarını ardından kurye ile gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından hızlıca tamamladıklarını ifade etti.

Özdeniz, bu deneyimi sunabilen ilk bankalardan biri olarak tecrübelerini yeni gelişmelere de yansıtacaklarını ve tüm sektöre yine öncülük edeceklerine inandıklarını söyledi.

TFXTARGET yatırım platformu oldu

Türkiye Finans tarafından 2020 yılının ikinci çeyreğinde hisse senedi ve fon alış-satış işlemlerinin eklenmesiyle uçtan uca bir yatırım platformuna dönüşen TFXTARGET hakkında da açıklamalarda bulunan Özdeniz, sektörde bir ilk olan TFXTARGET'ın güncel ara yüzü ile her seviyeden yatırımcıya, en büyük marka ve şirketlerin kolaylıkla hissedarı olma imkanını sunduklarının, büyük veya küçük ölçekli fark etmeksiniz herkesin kullanabileceği ve yatırım yapmayı herkes için kolay hale getiren bir platform olduğunun altını çizdi.

Özdeniz, "Türkiye Finans'ın dijital yatırım platformu olan TFXTARGET ile şubelere ve internet şubesine bağlı kalmadan, akıllı telefonlardan hafta içi 5 gün 24 saat boyunca, yabancı para ve kıymetli madenlerin alış ve satış işlemleri uygun kurlarla gerçekleştirilebiliyor. Önümüzdeki dönemde TFXTARGET'a yeni özellikler eklenerek, fonksiyonlarının daha da genişletilmesi hedefleniyor." bilgilerini verdi.

"Birçok bankacılık işlemi Twitter'da paylaşımları takip etmek kadar kolay"

Özdeniz, uzaktan müşteri ediniminin bireyler ve sektör üzerinde yaratacağı etkilere ilişkin, bu sürece hazır olduklarını, müşteri edinimi sırasındaki yüz tanıma, dijital doğrulamalar ve çağrı merkezi personeli ile görüşme gibi birkaç dakikayı geçmeyen adımlarla süreci son derece güvenli hale getirdiklerini aktardı.

Bu durumun müşterilerin şubeye gitme zorunluluklarını ortadan kaldırarak bankaların şube sayılarından bağımsız olarak müşterilere yeri ve zamanı olmadan erişmelerini sağlayacak bir gelişme olduğunu anlatan Özdeniz, bu gelişmelerin bankalar arasındaki rekabeti ciddi şekilde arttıracağını ifade etti.

Özdeniz, uzaktan müşteri ediniminin tüketicilerin banka tercihlerinde ve geçişlerinde çok önemli bir unsur olacağını ancak müşteri edinmek kadar artık mevcut müşteriyi korumanın da kritik olacağı bir sürecin başladığını söyledi.

Türkiye Finans'ın dijitalleşen hizmetleri sayesinde finansal fırsat eşitliği yaratmak adına perakende bankacılıkta önemli adımlar attıklarını ifade eden Özdeniz, "Dijital bankacılık anlayışı sayesinde artık finans kurumlarının şube sayılarının kritik önemi geride kaldı. İnternetin çektiği herhangi bir yerde, ister denizin ortasında olsun ister dağ başındaki bir köyde, akıllı telefona sahip herkes yalnızca birkaç dokunuşla ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri kolayca yapabilir hale geldi.

Artık birçok bankacılık işlemi Twitter'da paylaşımları takip etmek, Instagram'da fotoğraf beğenmek kadar kolay. Bu durum herkesin finansal hizmetlere erişiminde eşit olanaklara sahip olmasını sağladı. Türkiye Finans olarak bu yeni bankacılık anlayışının ülkemizdeki temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

TFX Target'ın toplam kullanıcı sayısının 500 bini aştığını ifade eden Özdeniz, bu sayının artışını sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan