Türkiye'deki orman yangınları yedinci günde sürüyor! İşte il il son durum

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları yedinci günde devam ediyor. Muğla, Antalya, Isparta ve Uşak'ta 9 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Son olarak geçtiğimiz perşembe günü yanmaya başlayan Muğla Köyceğiz'de alevler tekrar şiddetlendi, bazı mahalleler boşaltıldı.

Türkiye'de pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele yedinci gününde de devam ediyor. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçeleri ile Uşak'taki yangınlar sürüyor.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN TEKRAR ŞİDDETLENDİ

Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar Mahallesi tahliye edildi. Pek çok kişi mahalleyi terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Alevlerin tahliye edilen mahalleye ulaşması ile bazı ev ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar ile yangın büyürken, yangının Zeytinalanı ve Taşdibi Mahallelerini de tehdit ettiği öğrenildi. Köyceğiz'deki yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

AYDIN'DA ORMAN YANGINI

Aydın'ın Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmalarına başlandı.

DENİZLİ'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'İN SAVAŞTEPE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERCE ÇIKARILAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce çıkarılan örtü yangınının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangınının bir süre önce kontrol altına alındığı anımsatıldı.

GÜNDOĞMUŞ'TAKİ YANGINDA TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle kara yoluna doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Gündoğmuş- Manavgat kara yolundan Gündoğmuş ilçe merkezine giriş trafiğe kapatıldı. Bölgedeki durum, hava unsurlarının telsiz konuşmalarına da yansıdı. Konuşmalarda "Senir- Gündoğmuş yolunu alevler kapattı", "İlçeden çıkış kapanıyor. Çok acil çok acil bu koordinata çalışalım kim varsa'', "Senir- Gündoğmuş yolunu alevler kapattı. Çok acil en yakın hava aracı" gibi ifadeler yer aldı.

147 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İletişimBaşkanı Fahrettin Altun, planlı ve gayretli çalışmalar neticesinde 156 yangının 147'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Altun, "Planlı ve gayretli çalışmalar neticesinde 156 yangının 147si kontrol altına alındı. Kurumlarımız eş güdüm içerisinde kriz bölgelerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

MİLAS'TA ALEVLERİN SİTELERE ULAŞMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA

Milas'a bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlayan orman yangınının Fesleğen, Gökbel, Çökertme ve Bozalan mahallelerindeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Dün gece tahliye edilen mahallelerde bugün bazı evlerin ve ahırların yandığı görüldü. Söndürme çalışmasını sürdüren Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan cansiperane mücadele veriliyor.

Yangının şiddetli rüzgarla birlikte etkisini arttırdığı Çökertme Mahallesi'ne bağlı Geren Mevkisi'ndeki yazlık sitelere ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

GÜNDOĞMUŞ-ANTALYA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınları rüzgarın etkisiyle şehir merkezinden kara yoluna doğru ilerliyor. Yangının seyrini sürdürmesi üzerine polis ekipleri Gündoğmuş- Manavgat kara yolundan Gündoğmuş ilçe merkezine girişi trafiğe kapattı. Araç girişine izin verilmeyen yolda sadece itfaiye, arazözler, su tankerleri gibi acil olacak araçların girişine izin veriliyor. Yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyor.

Mahalle sakinleri ise, kara yoluna kadar ilerleyen yangına müdahale etmek için elektrikli ağaç kesme makinesiyle ağaçları keserken, tırmıklarla da topraktan set oluşturuyor. Yaşanan orman yangınlarından dolayı ilçe merkezinin üzerini duman bulutları kapladı. Yangını söndürmek için havadan müdahale eden helikopterler ise dumanlar arasında gözükmezken, güneş ise kızıla döndü.

BODRUM'DA ÖZEL ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bodrum'daki Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk ve Kissebükü mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor. Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor.

UŞAK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak'ta çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.