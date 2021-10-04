Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Nöropsikoloji laboratuarında sporcuların bilinçsel faaliyetleri ölçülüyor.

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Nöropsikoloji laboratuarında sporcuların bilinçsel faaliyetleri ölçülüyor.

Türkiye'de böyle bir laboratuarın sadece Erzurum'da bulunduğunu belirten merkez yöneticileri fonksiyonel yakın kızıl ötesi cihazları ile aynı zamanda da EEG sistemi ile beyindeki fiziksel dalgalanmaları ve beyindeki kan yoğunluğu görülebiliyor.

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sporun tüm branşlarında fiziksel, fizyolojik ve psikolojik ölçümler yapılıyor.

Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı ve aynı merkezde müdür yardımcılığı yapan Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Ağduman, merkezin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi'nin ortak protokolü ile gerçekleştirilen merkezde 5 adet laboratuvar bulunduğunu belirterek, "Bu laboratuvarların tümü spor branşlarında ki her bir bireye ve takımlara hizmet veriyor. Spor Merkezi çok önemli bir konumda bulunuyor. Bunun nedeni Türkiye'de farklı illerde bu merkezin bir başka alternatifi bulunmuyor. İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir gibi bazı illerde bulunuyor, bu merkezin özelliği Doğuda oluşu ve aynı zamanda da yüksek irtifada bulunan tek merkez oluşudur. Bu merkezin hem Erzurum'a hem de Üniversitemize katkısı çok fazladır. Şöyle söylersek Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi konumunda olduğu içindir. Takımlar ve sporcular açısından tercih edilir konumdadır. Bu merkezin Klima ortamda oluşu, sporcuların daha rahat ortamlarda antrenman yapmalarını sağlıyor. Yapılan antrenmanlardan daha fazla verim elde edilmesi, Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan kamp merkezimizde kamp sırası, kamp öncesi veya sonrası ya da sezonun her hangi bir bölümünde tamamıyla teknik heyetin denetimiyle, sporcuların gelişimini takip etmeleri ya da sporcuların sakatlık ve risk haritalarının çıkarılmaları takip ediliyor. Sakatlanmış bir sporcunun spora geri dönüşümünü ölçebilmek merkezimizde bu testler yapılıyor. Erzurum'un spor turizmine bir katkısı da bulunuyor" diye konuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile protokol imzalandığını dile getiren kılıcı, "Federasyonda bulunan sporcular ve Olimpik takımda bulunan sporcular belirli aralıkla merkezimize gelerek sporcu ölçümlerini yaptıracaklardır. Bu ölçümlerde o an ki sporcunun seviyesi, gelişimini takip edip ilgili kişilere veriyoruz. Merkezimizde 5 laboratuvar bulunuyor, bunlar egzersiz fizyolojik laboratuvarı, atletik performans laboratuvarı, hareket analiz laboratuvarı, sinir bilim laboratuvarı bulunuyor. Bu merkezde bulunan laboratuvardan diğer illerde ki merkezlerde bulunmuyor. Merkezimizde sporcuların performansları, verilen sorulara tepkilere beyinsel olarak ne tepki veriyor olmalarını ölçüyoruz. Bir sporcu antrenman yapamadığı durumlarda o sporcunun sanal ortamlarda antrenman yapmalarını teşvik etmek, Yine çok önemli bir konu ise bir hafta önce yapılan çalışmada, maske kullanımının sporcuların eğitimine nasıl etki ettiğine yönelik çalışmamız da oldu. Bunun analizleri devam ediyor. Spor evrenseldir, evrensel bir platformda da yarışmak için gerekli donanıma sahip olmanız lazım, bu laboratuvarların oluşumu yalnızca bizler için değil, bölgemizde bulunan Akademisyenler, daha sonra da ülkemizde bulunan tüm Akademisyenler bir proje yapma ihtiyacı duyarsa gelip bizimle istişare ederek, gereken şartlar oluşturduktan sonra da hizmetine devam edebilirler. Bu da çok ciddi bir kazançtır" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Ağduman, ise bir yıl önce resmi olarak çalışmalara başladıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz laboratuvar Nöropsikoloji Laboratuvarıdır. Türkiye'de sporla ilgili böyle bir laboratuvar bulunmuyor. Bu laboratuvarda sporcuların bilinçsel faaliyetlerini ölçüyoruz. Sporcunun aynı zamanda da davranışlarını ölçüyoruz. Fonksiyonel yakın kızıl ötesi cihazları ile aynı zamanda da EEG sistemi ile beyindeki fiziksel dalgalanmaları, beyindeki kan yoğunluğunu görebiliyoruz. Sporcunun önce çeşitli testlerini yapıyoruz, sonra da onlara farklı uygulamalar yapıyoruz. Önceki ve sonra ki gelişmeleri ölçüyoruz. Spor bilimciler çok sayıda başvuru yapıyorlar" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Pınar Deniz Meghan Markle Didem Arslan Yılmaz
Spor Serdar Aziz Güven Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'de sadece Erzurum'da yapılabiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 09:31:04. #1.17#