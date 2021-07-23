Türkiye BM'ye üye mi? BM üye ülkeler hangileri? Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi var?

Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler hangileridir, kaç üye ülke vardır merak ediliyor. Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye mi? Türkiye BM'ye üye ülkeler arasında mı bulunuyor? Birleşmiş Milletler üyeleri kimler? Birleşmiş Milletler kaç ülke var? Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkelerin sayısı kaçtır? İşte detaylar...

Birleşmiş Milletler nedir? Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler nelerdir? Birleşmiş Milletler'e Türkiye üye mi? Birleşmiş Milletler'in kurucu ülkeleri kimlerdir? Türkiye kurucu ülkeler arasında mı? Birleşmiş Milletler'e üye ülke sayısı kaçtır?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mercii Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının hâlen bu amacı koruduğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup, bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE ÜLKE SAYISI KAÇ?

Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE Mİ?

Türkiye, BM'nin kurucu üyelerindendir. Türkiye, BM'ye üye ülkeler arasındadır.

BM HAKKINDA BİLGİLER

Teşkilatın Amacı:

- Savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek

- Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak

- Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak

Kuruluş Tarihi: 1945

Merkezi: New York (Cenevre, Viyana ve Nairobi ofisleri de bulunmaktadır)

Genel Sekreteri: Antonio Guterres - Portekiz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE ÜLKELER NELERDİR?

BM'ye üye ülkeler 193 tanedir. Bu ülkelerin isimleri şu şekilde: