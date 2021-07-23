Türkiye BM'ye üye mi? BM üye ülkeler hangileri? Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi var?
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Türkiye BM'ye üye mi? BM üye ülkeler hangileri? Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi var?

Türkiye BM'ye üye mi? BM üye ülkeler hangileri? Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi var?
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Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler hangileridir, kaç üye ülke vardır merak ediliyor. Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye mi? Türkiye BM'ye üye ülkeler arasında mı bulunuyor? Birleşmiş Milletler üyeleri kimler? Birleşmiş Milletler kaç ülke var? Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkelerin sayısı kaçtır? İşte detaylar...

Birleşmiş Milletler nedir? Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler nelerdir? Birleşmiş Milletler'e Türkiye üye mi? Birleşmiş Milletler'in kurucu ülkeleri kimlerdir? Türkiye kurucu ülkeler arasında mı? Birleşmiş Milletler'e üye ülke sayısı kaçtır?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mercii Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının hâlen bu amacı koruduğunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup, bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE ÜLKE SAYISI KAÇ?

Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE Mİ?

Türkiye, BM'nin kurucu üyelerindendir. Türkiye, BM'ye üye ülkeler arasındadır.

BM HAKKINDA BİLGİLER

Teşkilatın Amacı:

- Savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek

- Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak

- Uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak

Kuruluş Tarihi: 1945

Merkezi: New York (Cenevre, Viyana ve Nairobi ofisleri de bulunmaktadır)

Genel Sekreteri: Antonio Guterres - Portekiz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÜYE ÜLKELER NELERDİR?

BM'ye üye ülkeler 193 tanedir. Bu ülkelerin isimleri şu şekilde:

  1. Afganistan
  2. Almanya
  3. Amerika Birleşik Devletleri
  4. Andorra
  5. Angola
  6. Antigua ve Barbuda
  7. Arjantin
  8. Arnavutluk
  9. Avustralya
  10. Avusturya
  11. Azerbaycan
  12. Bahamalar
  13. Bahreyn
  14. Bangladeş
  15. Barbados
  16. Belçika
  17. Belize
  18. Benin
  19. Belarus
  20. Birleşik Arap Emirlikleri
  21. Bolivya
  22. Bosna-Hersek
  23. Botsvana
  24. Brezilya
  25. Brunei
  26. Bulgaristan
  27. Burkina Faso
  28. Burundi
  29. Bhutan
  30. Birleşik Krallık
  31. Cezayir
  32. Cibuti
  33. Çad
  34. Çek Cumhuriyeti
  35. Çin
  36. Danimarka
  37. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  38. Doğu Timor
  39. Dominika
  40. Dominik Cumhuriyeti
  41. Ekvador
  42. Ekvator Ginesi
  43. El Salvador
  44. Endonezya
  45. Eritre
  46. Ermenistan
  47. Estonya
  48. Etiyopya
  49. Fas
  50. Fiji
  51. Fildişi Sahili
  52. Filipinler
  53. Finlandiya
  54. Fransa
  55. Gabon
  56. Gambiya
  57. Gana
  58. Gine
  59. Grenada
  60. Guatemala
  61. Guyana
  62. Gine-Bissau
  63. Güney Afrika Cumhuriyeti
  64. Güney Kore
  65. Güney Sudan
  66. Gürcistan
  67. Haiti
  68. Hırvatistan
  69. Hindistan
  70. Hollanda
  71. Honduras
  72. Irak
  73. İran
  74. İrlanda
  75. İspanya
  76. İsrail
  77. İsveç
  78. İsviçre
  79. İtalya
  80. İzlanda
  81. Jamaika
  82. Japonya
  83. Kamboçya
  84. Kamerun
  85. Kanada
  86. Karadağ
  87. Katar
  88. Kazakistan
  89. Kenya
  90. Kıbrıs
  91. Kırgızistan
  92. Kiribati
  93. Kolombiya
  94. Komorlar
  95. Kongo Cumhuriyeti
  96. Kosta Rika
  97. Kuveyt
  98. Kuzey Kore
  99. Küba
  100. Laos
  101. Letonya
  102. Lesotho
  103. Liberya
  104. Libya
  105. Lihtenştayn
  106. Litvanya
  107. Lübnan
  108. Lüksemburg
  109. Macaristan
  110. Madagaskar
  111. Makedonya
  112. Malavi
  113. Maldivler
  114. Malezya
  115. Mali
  116. Malta
  117. Marshall Adaları
  118. Mauritius
  119. Meksika
  120. Mısır
  121. Mikronezya Federal Devletleri
  122. Moğolistan
  123. Moldova
  124. Monako
  125. Moritanya
  126. Mozambik
  127. Myanmar
  128. Namibya
  129. Nauru
  130. Nepal
  131. Nikaragua
  132. Nijer
  133. Nijerya
  134. Norveç
  135. Orta Afrika Cumhuriyeti
  136. Özbekistan
  137. Pakistan
  138. Palau
  139. Panama
  140. Papua Yeni Gine
  141. Paraguay
  142. Peru
  143. Polonya
  144. Portekiz
  145. Romanya
  146. Ruanda
  147. Rusya
  148. Saint Kitts ve Nevis
  149. Saint Lucia
  150. Saint Vincent ve Grenadinler
  151. Samoa
  152. San Marino
  153. São Tomé ve Príncipe
  154. Senegal
  155. Seyşeller
  156. Sırbistan
  157. Sierra Leone
  158. Singapur
  159. Slovakya
  160. Slovenya
  161. Solomon Adaları
  162. Somali
  163. Sri Lanka
  164. Sudan
  165. Surinam
  166. Suriye
  167. Suudi Arabistan
  168. Esvatini
  169. Şili
  170. Tacikistan
  171. Tanzanya
  172. Tayland
  173. Togo
  174. Tonga
  175. Trinidad ve Tobago
  176. Tunus
  177. Tuvalu
  178. Türkiye
  179. Türkmenistan
  180. Uganda
  181. Ukrayna
  182. Umman
  183. Uruguay
  184. Ürdün
  185. Vanuatu
  186. Venezuela
  187. Vietnam
  188. Yemen
  189. Yeni Zelanda
  190. Yeşil Burun Adaları
  191. Yunanistan
  192. Zambiya
  193. Zimbabve
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Türkiye BM'ye üye mi? BM üye ülkeler hangileri? Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi var? - Haberler
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