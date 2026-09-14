İşte savcılık soruşturmasına giren Kazım Kaşifoğlu karakterinin son sahnesi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerine uzanırken, meşhur dizideki "Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölüm sahnesi bir kez daha akıllara geldi. Dizide bir hücrede tutulan Kazım Kaşifoğlu karakteri, "Azrail'in benim! Kaşifoğlu" sözleriyle tehdit edilmiş, ardından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülmüştü. Kaşif Kozinoğlu'nun ise dizideki tehdit sahnesinden 2 gün sonra ölmesi dikkat çekmişti.
- Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi.
- Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümünde hücrede 'Seni ben öldüreceğim' sözleriyle tehdit edildiği, Kaşif Kozinoğlu'nun ise 12 Kasım 2011'de cezaevinde hayatını kaybettiği belirtildi.
- Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin 8 Aralık 2011'de yayımlanan 139. bölümde koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ve senaryoda bu ölümün kalp krizi olarak kaydedildiği ifade edildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan biten ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Senaristler, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
KAŞİF KOZİNOĞLU İLE DİZİDEKİ KAZIM KAŞİFOĞLU BENZERLİĞİ
Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla birlikte, Kurtlar Vadisi dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve o karakterin ölümü bir kez daha akıllara geldi. Kozinoğlu'ndan esinlenilerek yaratıldığı iddia edilen Kazım Kaşifoğlu karakterinin dizideki ölümüyle, Kaşif Kozinoğlu'nun gerçek hayatta ölümü arasındaki zamanlama tartışılmaya başlandı.
DİZİDEKİ SAHNELER VE ŞÜPHELİ ZAMANLAMA
Soruşturmada mercek altına alınan dizideki ölüm sahneleri ile gerçek hayattaki olaylar arasındaki zamanlama paralellikleri şu şekilde gerçekleşti:
10 Kasım 2011 (136. Bölüm): Kazım Kaşifoğlu karakteri bir hücrede tutularak, "Kaşifoğlu! Azrail'in benim! Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" sözleriyle tehdit edildi.
12 Kasım 2011: Dizideki tehdit sahnesinin yayımlanmasından yalnızca iki gün sonra, Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.
8 Aralık 2011 (139. Bölüm): Kazım Kaşifoğlu karakteri, "Kara" isimli karakter tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldü. Senaryoda bu ölüm kayıtlara kalp krizi olarak yansıtıldı.