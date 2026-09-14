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Bolu’da kümes yangını: 24 bin civciv telef oldu

Bolu’da kümes yangını: 24 bin civciv telef oldu
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Bolu’nun Göynük ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu.

Yangın, Göynük'e bağlı Güneyçalıca köyündeki etlik piliç yetiştirilen kümeste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kümeste yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, kümesteki yaklaşık 24 bin civciv telef oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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