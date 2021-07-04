TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt'la ilgili verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

"Bayburt, tarih boyunca çeşitli uygarlıkları barındırmış bağrında. Birçok savaşlar bu topraklar üzerinde gerçekleşmiş; Otlukbeli Savaşı, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi, IV. Murat'ın Revan Seferi bu topraklar üzerinden gidilerek başlamış ve buralarda konaklamışlar. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan önce de bu topraklarda yoğun bir Türk varlığı söz konusudur.

Bayburt'un bir özelliği de Türk Dünyası'nın ortak atası Dede Korkut'un 4 hikayesinin bu topraklarda geçmesidir. Bu nedenle de Türk Dünyası'yla bağımızı sağlamak adına Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini yapıyoruz. 2019 yılında 25.'sini gerçekleştirdiğimiz şölenlerimizden sonra Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgınıyla birlikte şölenlerimize ara verdik. Dünya'da Dede Korkut'un 3 yerde mezarı olduğu kabul ediliyor; Azerbaycan, Kazakistan ve Bayburt'ta. Dede Korkut, 2018 yılında Türkiye, Azerbaycan ve Kazaksitan'ın ortak başvurusu sonucu UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi. Dede Korkut'un UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine girdiğine dair sertifika, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz tarafından 2019 yılında Bayburt Belediyesi'ne teslim edildi."

Bayburt'un Türk Dünyası'ndaki önemini dile getiren Başkanımız Pekmezci, ziyaret anısına TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz'a Dede Korkut biblosu ve "Kop Savunması Şühedasına Bir Asır Sonra Mektup" isimli kitabı hediye etti.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz ise Türk Dünyası'nda önemli bir yeri olan Bayburt'ta bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz'a TÜRKAV Genel Başkan Yardımcıları Erkan Yılmaz, Abit Öztürk, Kenan Aktürk MHP MYK Üyeleri Musa Küçük, İdris Aydın, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Gümüşhane İl Başkan Yardımcısı Temel Ağaç, MHP Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı Vahit Gözün, Gümüşhane İl Genel Meclisi Üyesi Kemal Emiroğlu, TÜRKAV Bayburt Şube Başkanı Cihan Saka, TÜRKAV Gümüşhane Şube Başkanı Ercan Küçüköner, Kamu Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan ve Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin eşlik etti. - BAYBURT

TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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