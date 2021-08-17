Türk savunma sanayisinde yerli motor için geri sayım

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), yerli motor çalışmalarının geldiği aşamanın yanı sıra taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat'ın hibrit versiyonunu ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), yerli motor çalışmalarının geldiği aşamanın yanı sıra taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat'ın hibrit versiyonunu ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisinde güç grubu ve zırhlı muharebe araçları alanlarına yatırım yapan TÜMOSAN, çalışmalarının meyvelerini almaya başladığı bir döneme girdi.

1976 yılından bugüne 48-115 beygir aralığında motor üretimi yapan TÜMOSAN, Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere kritik sektörler için ithal etmek durumunda kaldığı motor, transmisyon, aktarma ve elektrik-elektronik alt sistemlerine yönelik tedarikçi ülkelerin kısıtlama ve engellemeleri karşısında öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona geldi.

Şirket, Ar-Ge çalışmalarını askeri platformlar, dizel motorlar, marin motorlar, transmisyonlar, aktarma organları, traktörler, zirai ekipmanlar, dizel/elektrikli forkliftler ve elektrik/elektronik sistem tasarımları ağırlıklı olarak sürdürüyor.

Ar-Ge çalışmalarının sonunda ortaya çıkan 4x4 taktik tekerlekli konvansiyonel ve hibrit araç seçenekleri, 530 beygire kadar dizel motorlar, tork konvertörlü ve otomatik senkromeçli transmisyonlar, ALP güç grupları, marin motorlar, uçak durdurucu sistem geri sarma motoru, transfer kutusu, bağımsız süspansiyon sistemi ve menzil artırıcı sistem gibi bir dizi ürün IDEF 2021'de sergilendi.

Kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan Pusat ile Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğinin somut bir örneğini ortaya koymayı hedefleyen TÜMOSAN, bu kapsamda zırhlı muharebe aracı Pusat'ın hibrit versiyonunu ilk kez IDEF 2021'de tanıttı.

Yerli motor 2022'de Türk zırhlılarında

TÜMOSAN, 25 Aralık 2019'da FNSS Savunma Sistemleri AŞ ile imzaladığı Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenicisi Sözleşmesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet edecek 6x6 ve 8x8 Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) motorlarının montaj faaliyetlerine başladı.

İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmeye göre, 100 zırhlı araca TÜMOSAN'ın 450 ve 530 beygir güçlerinde motorları entegre edilecek. Test ve kalifikasyonun bu yılın son çeyreğinde tamamlanacağı projede, 2022 yılının başında araç üstü motor entegrasyonunun başlaması hedefleniyor.

4x4 ve paletli araçlara ALP güç verecek

TÜMOSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği yeni nesil motor ürün ailesinin bir diğer üyesi olan 4 silindirli 310 beygir motorun testleri devam ediyor.

Araç üstü entegrasyonu yapılan motorun testleri de yine TÜMOSAN tarafından geliştirilen Pusat 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç üzerinde sürdürülüyor. Testlerin tamamlanmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile zırhlı paletli araçlarda kullanılabilecek bir motor Türk savunma sanayisinin hizmetine sunulacak.

IDEF 2019'da zırhlı muharebe araçlarında kullanılabilecek yeni nesil 4 silindirli motora sahip ALP Güç Paketi Ailesi'nin ilk üyesini sergileyen TÜMOSAN, yine öz kaynaklarıyla geliştirdiği yerli şanzımana sahip ALP Güç Paketi seçeneklerini de IDEF 2021'de vitrine çıkardı.

Deniz platformlarına da yerli ve milli motor

Marin motor ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen ve Boatshow 2019 Fuarı'nda "Türkiye'nin yüzde 100 yerli marin motoru" olarak görücüye çıkan motorların seri üretimine de başlandı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de yüzer platformlar için ekonomik ve yerli çözümler sunulması hedefiyle geliştirilen TÜMOSAN marin motoru, 75, 85, 95 ve 105 beygir güç seçenekleriyle ve ortalama 12 metre boyundaki teknelerde kullanılabilecek.

Ticari marin motorlara ilave olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tersaneler Genel Müdürlüğü ve TÜMOSAN, yüzer unsurların ana tahrik sistemlerinde ihtiyaç duyulan tipte dizel motorun yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Haziran 2020'de Stratejik İşbirliği Anlaşması imzaladı ve bu doğrultuda çalışmalar başlatıldı.

Testlerin tamamlandığı projede gelinen son noktada, TÜMOSAN tarafından 2 marin motor MSB Tersaneler Genel Müdürlüğüne teslim edildi ve itici çekici vasıta üzerindeki testler sorunsuz şekilde tamamlandı. Söz konusu çalışmada elde edilen tecrübeyle geliştirilen 310 beygir TMSN 5.4 ve 450 beygir TMSN 7.4 motorlarının marin versiyonları da IDEF 2021'de ilk kez görücüye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı