Samsun'da, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Havza ilçesinde Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından şehitlikler ziyaret edilerek, dua edildi ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

Gün dolayısıyla Emniyet Müdür Vekili Kahyaoğlu, programların ardından makamında tebrikleri kabul etti.

Tören ve ziyarete Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz ile ilçe protokolü katıldı.

Bafra

Bafra'da, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu

Demirci, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatı olarak toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli görevler üstlendiklerini belirterek, bu görevleri yerine getirirken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin unsuru olduklarını asla unutmadıklarını söyledi.

Kimsenin kabadayılıkla kendisinin, başkalarının hakları üzerine dayalı bir hakkı tesis edemeyeceğini vurgulayan Demirci, en baştaki görevlerinin devletin adil gücünü vatanın her köşesinde her kesime hissettirmek olduğunu dile getirdi.

Törende daha sonra görevlerinde başarılı ve üstün gayret gösteren polislere Bafra Kaymakamlığı tarafından takdir belgesi verildi.

Törene Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karadeniz ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kavak

Kavak ilçesinde Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Berkan Çolak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çolak, törende yaptığı konuşmada, Türk polis teşkilatının, 1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşuyla Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, hukuk kurallarına riayet ederek varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Törene, Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet İçli, İlçe Emniyet Müdür Vekili Berkan Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüsnü Mete Ergin ve daire amirleri de katıldı.

Çolak, tören sonunda gün dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Ladik

Ladik ilçesinde Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Güler, törende yaptığı konuşmada, 173 yıllık şan, şeref ve başarılarıyla dolu maziyi geride bırakmış Türk polis teşkilatının sadece Türkiye'de değil, dünya polis teşkilatları arasında da saygın yerini almasının haklı gurur ve sevincini taşıdığını söyledi.

Törene, Ladik Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Gökçe, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Güler, tören sonunda gün dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Vezirköprü

Vezirköprü ilçesinde, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Törende, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Yağcı, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

Gün dolayısıyla Vezirköprü Stadı'nda uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlik için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 250 çocuğa uçurtma hediye edildi.

Tören ve etkinliklere Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Rıdvan Kesmen, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Cöhce ile daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.