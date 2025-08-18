Navigasyon Hatası Kapadokya'da Peri Bacalarında Sürücüyü Mahsur Bıraktı
Nevşehir'de bir sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peribacalarının arasında ilerlerken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peri bacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam" paylaşımında bulundu.