Birgi'de Genç Gönüllülerin Sürdürülebilir Turizme Katkısı

İZMİR'in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi köyü, genç gönüllülerin enerjisiyle sürdürülebilir turizme örnek olacak bir buluşmaya sahne oldu. Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) Projesi kapsamında lise ve üniversitelerden gelen 250'den fazla genç, 'Genç Gönüllü Buluşması' ile doğa, kültür ve topluma katkı sağlayan etkinliklerde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı '2022 Dünya'nın En İyi Köyleri' listesine giren ve sürdürülebilir turizmin önde gelen destinasyonlarından biri olan Birgi'de, Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle düzenlenen 'Genç Gönüllü Buluşması' gençlerin çevre ve topluma değer kattığı faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı M. Cumhur Şener ve TGA Ege Bölge Koordinatörü ve Destinasyon Müdürü Elif Köseoğlu ile çok sayıda genç gönüllü katıldı.

BİRGİ'NİN TARİHİNE İZ BIRAKTI

Proje kapsamında 16-22 yaş aralığındaki lise ve üniversitelilerden oluşan 250'den fazla genç, Enerjisa gönüllüleri ve Birgi halkı, SENTRUM Projesi ev sahipliğinde bir araya gelerek doğaya, tarihe ve topluma değer katacak etkinliklere katıldı. Buluşmada genç gönüllüler; fidan dikimi, çevre temizliği, ihtiyaç sahibi çocuklar için bisiklet yapım atölyesi, okul duvarı ve çocuk parkı boyama gibi etkinliklerle çevresel ve toplumsal katkı sağladı. Tarihi sokaklar ve doğal güzellikler arasında gerçekleşen bu çalışmalar, gençlerin dayanışma ruhunu ve gönüllülük bilincini gözler önüne serdi. Etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalar ile sosyal sorumluluk becerilerini geliştiren gençler, projeye dahil olarak hem topluma katkı sağladı hem de Birgi'nin tarihine iz bıraktı.

'SORUNUN BİR PARÇASIYSAK, ÇÖZÜMÜN DE BİR PARÇASI OLMAYI HEDEFLEDİK'

Buluşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Bugün gençlerle buluşup birden çok aktivite yaptık. Gönüllülük esası Anadolu'nun kendi toprağından çıkmış imece kültürü. Önce parkı ve fırınları boyadık, daha sonra bisiklet yaptık ve en son fidan diktik" dedi. "Hikayenin turizmle enerjiyi birleştirdiğimiz bir yeri var" diyen Pınar, "Ortağımız UNDP, Sabancı Üniversitesi, yerel idareler, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu projeye çok büyük destek verdi. SENTRUM; sürdürülebilir enerji tabanlı turizm destinasyonu. Dünyada yeşil destinasyon trendi var. Birgi bunların en iyi köylerinden bir tanesi. Enerjisa olarak bu işin içinde olmamızın bir sebebi var. Dünyadaki sürdürülebilirlik hikayesinin altında karbon ayak izi var. Karbon ayak izinin de yüzde 80'i enerji sektörü yüzünden. Sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

'PROJEYİ BİZ BAŞLATTIK AMA YAŞATMAK GENÇLERİN DE SORUMLULUĞU'

Turizmin Türkiye ekonomisine son 20 yılda 600 milyar dolarlık katkı sağladığını belirten Pınar, "Enerjiyi ithal eden bir ülkeyiz, 20 yılda 1 trilyon dolar harcamışız. Türkiye'nin ekonomik toplam verimliliğine baktığımızda turizmi ne kadar geliştirebilirsek, lokale yayılabilirsek ve enerjide ne kadar yenilenebilir çözümler ortaya koyabilsek teknolojiyle birlikte Türkiye'yi pozitif ayrışan bir ülke haline getirebiliriz. Bugün de gençlerimizle beraber bu hedef için buradaki etkinlikleri yaptık. Projeye Küçükköy'de başladık. Daha sonra bakanlığımızın katkısıyla tecrübemizi Birgi'ye taşıdık. 18 aylık proje Küçükköy'de bitti ve orada projenin verimliliğini görüyoruz. Birgi'de de 15 ayı doldurduk, 3 ay sonra projeyi burada tamamlamış olacağız. Projenin devamıyla ilgili yerlerle görüşüyoruz, yeni bir projede tekrar bir araya geleceğiz diye umuyorum" diye konuştu.

Pınar sözlerini şöyle sürdürdü: "Projeyi biz başlattık ama yaşatmak gençlerin de sorumluluğu diye düşünüyoruz. Gençlerin davetimize gönüllü olarak gelmeleri bizi çok memnun etti. Türkiye'nin geleceği sadece enerji ve turizm değil, gençler."

DRAGİSİC: GERÇEK DEĞİŞİM İNSANLARLA BAŞLAR

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, "UNDP olarak biliyoruz ki gerçek değişim insanlarla başlar, özellikle de amaç odaklı gençlerle. Bugün Birgi'de gönüllülerimizin çevreyi koruyan, topluma değer katan ve kültürel mirası sahiplenen çalışmaları, sürdürülebilir turizmin sahada nasıl inşa edildiğini gösterdi. Enerjisa, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA ve yerel yönetimler ile yürüttüğümüz SENTRUM Projesi sayesinde Birgi, sürdürülebilir turizm için ilham verici bir örnek haline geliyor" dedi.