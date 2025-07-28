Turabi'den Acun Ilıcalı'ya olaylı gönderme! Turabi Acun Ilıcalı olayı nedir?

Survivor tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme oturdu. Daha önce birçok kez Acun Ilıcalı ile birlikte aynı projelerde yer alan Turabi'nin, son açıklamalarında yapımcıya yönelik üstü kapalı ifadeler kullanması dikkat çekti. Paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları, "Turabi ile Acun Ilıcalı arasında ne yaşandı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Turabi Acun Ilıcalı olayı nedir? Turabi, Acun Ilıcalı'ya ne dedi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

TURABİ İLE ACUN ILICALI OLAYI NEDİR, TURABİ NE DEDİ?

Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündeme geldi. Özellikle Acun Ilıcalı'ya yönelik ifadeleri dikkat çekerken, son dönemde hakkında çıkan "Survivor 2025'e katılacak" iddialarına da net yanıt verdi.

Turabi Acun Ilıcalı olayı nedir

Survivor tarihinin unutulmaz şampiyonlarından biri olan Turabi'nin, yeni sezonda kadroda yer alacağı uzun süre konuşulmuştu. Ancak sezon başladığında bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Turabi, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Survivor'a bu yıl katılmayacağını resmen duyurdu.

Turabi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Survivor benim yuvam, mutlaka bir gün yine beni yarışırken göreceksiniz ama o sene kesinlikle bu sene değil arkadaşlar. Sağlığım kesinlikle müsaade etmiyor. Şu an sağlığım ve başımda ki dertlerle uğraşmaktayım. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bu sene maalesef gelemeyeceğim. Sizi yalan haberlerle kandırmalarına müsaade etmeyin. Şu an şaka veya ters köşe yapacak havamda da değilim. Zaten kadro efsane. Orada ki herkese de kazasız belasız, bol reytingli bir sezon diliyorum."

Turabi, Acun Ilıcalı'ya ne dedi

Yarışmaya katılmayacağını kesin bir dille ifade eden Turabi, bir başka paylaşımında ise Acun Ilıcalı'yla ilgili düşüncelerini ve gelecek planlarını açıkladı. Yeni bir müzik projesine imza attığını belirten Turabi, şu sözleriyle dikkat çekti:

"Yeni single parçam bugün itibari ile bitmiştir. Klibi ile birlikte. Dünyada bir ilke imza atıyoruz. Çok yakında... Reality TV Show starlığında bir numara oldum dünyada. Şimdi sıra pop starlığında. Bu hayatta zaten ya topçu olacaksın ya da popçu. Topçu olamadık! Ama popçuluğun kitabını yazacağım. Yeni bir stille! Turkish + English. Birkaç seneye kalma O Ses Türkiye koltuğuna otururum. Demedi demeyin!"

Turabi Survivor

Turabi'nin Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı bu paylaşımın ardından bir başka dikkat çekici mesaj daha geldi. "O Ses Türkiye" yorumunun ardından ilginç bir iddiada bulundu:

"Az önce bir mesaj aldım arkadaşlar! O Ses Türkiye ile ilgili paylaşımımı gören sayın Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye programını tamamen rafa kaldırıp, yerine Yetenek Sizsiniz Türkiye programını getirmeyi planlıyormuş. Umarım birileri beni işletiyordur. Her şeyi bir yana da Yetenek Sizsiniz Türkiye bir daha çekilmeli. Ben ve Acun abi kesinlikle o koltukların ikisine oturmalıyız. Reyting rekorları kırar!"

Turabi'nin bu açıklamaları, Survivor dışında farklı projelere göz kırptığını ortaya koyarken, Acun Ilıcalı ile aralarında geçen diyalogların perde arkasına dair merakı da artırdı. Yarışmaya dönüp dönmeyeceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.