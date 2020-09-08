Tumblr Sözler 2020: En güzel Tumblr sözleri, aşk sözleri tumblr, güzel sözler tumblr, kısa tumblr sözleri

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Tumblr en çok kullanılan sosyal blog sitelerinden birisidir. Kullanıcılar bu site üzerinden blog açıp söz yazabilirler. Bu yüzden sizler için en güzel tumblr sözlerini paylaşacağız. Bu sayfa altından tumblr sözlerini alabilir ve sitenizde kullanabilirsiniz.

TUMBLR SÖZLER 2020

En iyi sosyal medya blog tutma, söz yazma sitelerinden birisi olan Tumblr sitesi için bloglarınıza ekleyebileceğiniz en güzel Tumblr sözlerine alt taraftan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de bildiği farklı tumblr sözler varsa yorum alanından bize yazabilirsiniz.

- İnsanlar başarı, popülerlik ve para isterler, ama ben sadece seni istiyorum. Yani asıl hazineyi.

- İnsanların hiçbir şey öğrenecek vakitleri yok artık. Her şeyi satıcılardan hazır alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı olmadığından insanların dostları da yok artık.

- Yeterince sabırdan sonra bir boş vermişlik geliyor.

- Şarkı söylemek,daha fazla anılarımız olan insanlarla güzel. Seninle her şarkıda buluşur ruhum.

- Unutmayacağım. Sana en çok ihtiyacım olduğu anda beni görmezden gelişini.

- Hangisi daha kötü olurdu? Canavar olarak yaşamak mı yoksa insan olarak ölmek mi?

- Acı çekmiş hiç kimse artık eskisi gibi değildir.

- Korkuyorum. Benim o kadar canım kalmadı. Dayanacağımı da biliyorum, huyum bu ama artık hiçbir hasrete göğüs germek istemiyorum. Yorgunum.

- Bence mutluluk çok özlediğin insanı bir anda karşında görüp ona sarılmak.

- Canım deyip, Can bırakmayıp, Anılarda yaşatmaktı seninkisi.

- Beni unutma... Bilirsin unutulmak dokunur her insana...

- Zarafet göze batmak değil, akılda kalmaktır.

- Seni seviyorum dediğim için asla pişman olmadım.

- Yine de kıyamıyorsun. seni paramparça etse de onun yanında ağlayıp, onun yanında gülmek istiyorsun. İşte burası, tamamen çaresizlik.

- Mutlu olmakla mutsuz olmanın arasında bir yerde kaybolup gitmekten korkuyorum.

- Her zaman inandığım bir şey vardır, iyi kalpli olmak. Mükemmel olmaktan çok daha iyidir.

- Çocuklar "hiçbirşey"de her şeyi bulurlar. Yetişkinler ise "her şey"de hiçbirşeyi.

- Şimdi sen; Uzattığın elini tutmayan ele mi dargınsın, Yoksa tutmayacak bir ele uzattığın için, kendine mi kızgınsın?

- Ölüm var ölüm. Bugün gördüğünü yarın görememek var. Özlediğini, sevdiğini, affettiğini söylemeyi düşündüğüne bunları söyleyememek var.

- Güvenilecek insanları kullandınız şimdi güven arıyorsunuz.

Tumblr sözler

- Nankörsünüz. Düştüğünüzde size el uzatan, her anınızda bir şekilde yanınızda olan insanları hiçe sayacak kadar nankörsünüz.

- Canım ol. Sevdiğim ol. Sevenim ol. Dostum ol. Ailem ol. Ama asla pişmanlığımolma. Dayanamam.

- Sonra sen geldin. Güldün, Sarıldın. Gönlümdeki en kurak topraklar, papatya bahçesi oldu.

- Hayatta en büyük zevk, başkasının "yapamazsın" dediğini yapmaktır.

- Aslında ben seni olduğun gibi kabul ederim de sen olmamışsın sıkıntı orada...

- Yeryüzündesin. Bunun bir tedavisi yok.

- Dünyada kazanmış görünüpte ahirette kaybedenlerden eyleme Allah`ım.

- En kötü günlerinde yanında biri varsa omzuna başını rahatlıkla koyabiliyorsan çok şanslısın, kıymet bil.

- Hayatta yaptıklarımız, sonsuzlukta yankılanır.

- Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah`a hamdolsun.

- Gitgide alışıyorum sana, hiçbir alışkanlık bu kadar güzel olamaz.

- Sabret, sen sabrettiğin kadar, arzuların senin olacak...

- Bazen inanmak, en büyük kumardır.

- Senin çelme taktığın yerden başlıyorum hayata.. Varsın yara içinde kalsın dizlerim, Yüreğim kadar acımaz nasıl olsa.

- Para herşeyi yapar diyen adam, para için herşeyi yapan adamdır.

- Kalbi kırılmış kadın öyle bi susar ki tribine bile hasret kalırsın.

EN GÜZEL TUMBLR SÖZLERİ

- Sahi, iyi mi geceIer?

- Bir sor bakaIım güzeI günIer geIse biIe yaşayacak hevesimiz kaImış mı diye.

- İki şeyi asla unutma! Allah`ı ve ölümü. İki şeyi de unut; Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

- SakIandığı yerde unutuImuş bir çocuktum ben.

- AğIamak... YaInız gözyaşı dökebiIen insan anIayabiIir kimi şeyIerin hikmetini.

- Ve kitapIar, hayat yoIcuIuğunun hudut taşIarı...

- Huzurlu olabilmenin ilk yolu boşvermekten geçiyor gerekirse hislerini bile.

- Affettiğimden değil, boşverdiğimden üzerinde durmuyorum çoğu şeyin.

- Özlediğinde gurur falan dinlemeden mesaj atan insanlar daha samimi geliyor.

- Keşke hiç başlamasaydı desem, o muhteşem günlere ayıp edeceğim. İyi ki yaşandı desem, bu vedaya nasıl bir kılıf giydireceğim? Bilmiyorum.

Tumblr en iyi sözler

- Çok sevmeyin, az da sevmeyin sadece güzel sevin.

- Seni ne kadar çok sevdiğimi göstermek için bir ay, bir yıl hatta bir asır bile yeterli değil bir tanem.

- Şimdiye kadar hayatıma giren insanIardan hiçbiri bana "sen benim için hiç çabaIamadın" diyemez. İyi mi kötü mü biImiyorum ama içim rahat.

- Tükürülecek yüzünüze gülümsedik ondan böyle oldu.

- ÖIdürmemektir feIsefeIeri bir karıncayı dahi, fakat yaşatmayı biImezIer.

- Seni sevmenin nasıl bir şey olduğunu kelimelere dökemiyorum sevgilim.

- Sen benim, bir daha kimseye güvenemeyecek olmamın sebebisin sen bana daha ne yapabilirsin ki?

- Birinin yalan söylediğini hissetmek kadar hiç birşey tiksindirmedi beni bu hayatta.

AŞK SÖZLERİ TUMBLR

- En büyük hatayı kalbimizi kıran insanları affetmek için bahane aramakla yaptık...

- Sana sarıldım, kış bitti.

- Duygusal birisi olacağıma anlamsızca uçan beyaz bakkal poşeti olsam daha çok mutlu olurdum.

- Biliyorum, bir gün boynunda uyanacağım. işte ömrümün miladı o zaman olacak.

- Seni seviyorum ve geri kalan hiçbir şey umurumda değil.

- Sezen Aksu'nun dediği gibi; Ah bu koku, bu ten, bu dokunuş.

- Burayı okuyorsan sana mesajım var; Senin ruhuna aşığım!

- Mum kadar ışığın yoktu, güneş yerine koyduk sende haklısın.

- Flört mlört sevgili olaylarını kapattık arkadaşlar ciddi olan yazsın evliliğimize bakalım.

- Ve bir gün herkes hak ettiğini bulur.

Tumblr aşk sözleri

GÜZEL SÖZLER TUMBLR

- Bazı insanlar hayatınızdan çıkınca şunu diyorsunuz; iyi ki çıkmış.

- Mutlu olmakla mutsuz olmanın arasında bir yerde kaybolup gitmekten korkuyorum.

- İnsanların hiçbir şey öğrenecek vakitleri yok artık. Her şeyi satıcılardan hazır alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı olmadığından insanların dostları da yok artık.

- Kulaklık diye bir şey icat etmişler, kara gün dostu yemin ederim.

- Kalbiniz gibi geçsin hayatınız.

- Seviyorsan tam şu an mesaj at bence. Gurur kimseyi mutlu etmez.

- Bir insanın pişmanlığı olmayın, gidin neyi olursanız olun ama pişmanlığı olmayın.

- Seni ne mutlu ediyorsa onu yap. Ve insanların ne düşündüğünü asla dikkate alma.

- Yanında çocuk gibi mutlu olduğun kişi, sahip olduğun en değerli şeydir.

- Normal bir insanın bir yılda çektiği tüm acıyı bir günde çekebilen bir insanım. Sanırım bu da benim yeteneğim.

- Beni unutma... Bilirsin unutulmak dokunur her insana...

- Zarafet göze batmak değil, akılda kalmaktır.

- Ciddi ciddi asla affetmeyeceğim insanlar var.

- Yeterince sabırdan sonra bir boş vermişlik geliyor.

- Yedi saniyelik rüyanın içinde sana sarıldığımı hissettiğim o anı, dünyalara değişmem.

- Sana verdiğim değere yakışır şekilde hareket etmeyi öğrendiğinde gel, yeniden tanışalım.

- Biz de üzülüyoruz ama profesyonel olduğumuz için belli olmuyor.

- Kötü günlerin iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsın, özellikle yanında sandıklarını.

Kısa tumblr sözler

KISA TUMBLR SÖZLERİ

- Karanlıkta kalırsan gölgen bile seni yalnız bırakır.

- Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.

- Üç şeyden yoruldum: ağlamak, affetmek, hayal kurmak.

- Seveceksen olgun, ama ruhu çocuk olanı seveceksin.

- Boşuna üzülmeyin, o gülüyor çünkü.

- Değer verdiğin kadar kazık yiyorsun...

- Eğer sen bir rüyaysan, asla uyanmak istemem.

- Kimseden bir beklentim yok zaten ben her şeyi tek başıma hallettim.

- Susunca daha çok acıyo be, daha çok kavuruyo...

- O olmayınca kimsem yokmuş gibi geliyor.

- İnsana saygımı korumak için insanlarda uzak duruyorum.

- Karanlıkta kalırsan gölgen bile seni yalnız bırakır.

- Yarından bu kadar korkarken, bugünü nasıl yaşayacaksın.

- Şimdi bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim.

- Yarından bu kadar korkarken, bugünü nasıl yaşayacaksın.

- Hangisi daha kötü olurdu? Canavar olarak yaşamak mı yoksa insan olarak ölmek mi?

- İnsana saygımı korumak için insanlarda uzak duruyorum.