Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti

Dün, Türkiye'de 24 saat içinde 3 kadın cinayeti işlendi. Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Sönmez'in katledilmesi tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Yetkililer ve vatandaşlar yaptığı paylaşımlarda bu katillerin en ağır cezayı almasını talep etti.

Tüm Türkiye dün işlenen 3 kadın cinayetiyle kahroldu. Kemal Delbe, İstanbul'da öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakarken, Malatya'da Selda Taş evli olduğu Mehmet Taş tarafından başından vurularak öldürüldü. Gaziantep'te de Vesile Dönmez oğlu Uğur Dönmez tarafından vuruldu.

Yaşanan cinayetlerin ardından gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Yetkililer ve vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda katillerin gereken cezayı almasını talep ederken, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için de çalışmaların yapılması gerektiği vurgulandı.

"İSİMLER DEĞİŞİYOR VAHŞET DEĞİŞMİYOR"

Sosyal medya fenomeni Hasan Can Kaya, "İsimler değişiyor vahşet değişmiyor. Yeter artık!" ifadelerini kullanarak öldürülen kadınların fotoğraflarını paylaştı.

"BU CANİNİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TEMİN EDECEKTİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, Yüreklerimiz, cani ve alçak bir mahluk tarafından hunharca katledilerek hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acısıyla yandı. İnanıyorum ki yargımız bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecektir. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE: VAHŞİCE İŞLENEN KADIN CİNAYETLERİYLE SARSILDIK

Muharrem İnce yaptığı paylaşımda, "Bugün yine vahşice işlenen kadın cinayetleriyle sarsıldık. Bu cinayetlerin engellenmesi için hiçbir önlem almayanlar bu cinayetlerin yardımcı oyuncusu rolünü oynamaktadır" dedi.

BUĞRA KAVUNCU: ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

İYİ Partili Buğra Kavuncu, "Artık tahammülümüz kalmadı! Bugün üç canımızı daha erkek şiddeti sebebiyle kaybettik. Canice katledilen Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Dönmez'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN: HER GÜN BİR ANNE, BİR EŞ KATLEDİLMEKTEDİR

Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet annelerin ayakları altındadır." sözünün kulaklarımızda çınladığı bu ülkede, her gün bir anne, bir eş, bir evlat insanlıktan nasibini almamış caniler tarafından katledilmektedir... Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez... Faillere yönelik cezalar ağırlaştırılmalıdır!" dedi.

AHMET BURAN: LANETLİYORUM

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, "Her türlü şiddeti kınıyor, lanetliyorum. Canice katledilen kadınlarımız Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Dönmez'e Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum" dedi.

ALİ YALÇIN: TÜM İNSANLIK OLARAK KARŞI DURMALIYIZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Eğitimci Aylin Sözer vahşice katledildi. Ailesine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. İnsanlık dışı bu vahşetin faili hak ettiği şekilde cezalandırılmalı, şiddetin, cinayetlerin olağanlaşmasına tüm insanlık olarak karşı durmalıyız. #SeldaTaş #VesileDönmez

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: İSİMLER DEĞİŞİYOR, VAHŞET DEĞİŞMİYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün çok zor nefes almak. İsimler değişiyor, vahşet değişmiyor. BUGÜN! Akademisyen Aylin Sözer yakılarak katledildi! Malatya'da Selda Taş, tabancayla vurularak katledildi! Gaziantep'te Vesile Dönmez bugün oğlu tarafından katledildi. Kadın cinayetleri normalleştirilemez" dedi.

"YARGI GEREKENİ YAPACAKTIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" dedi.

"HEPİMİZİ DERİNDEN YARALADI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

"YARGI EN AĞIR CEZAYI VERECEKTİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" şeklinde paylaşım yaptı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Vahşice öldürülen Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Bu vahşi cinayeti işleyen katilin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"KADIN CİNAYETLERİNİN DURDURULMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki güzel insanımız daha ömrünün baharında katledildi. Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız! Kadın cinayetlerinin durdurulması için, bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız" paylaşımını yaptı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadın cinayetlerinin son kurbanı kıymetli akademisyen, meslektaşım Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu vahşet en ağır şekilde cezalandırılsın ki, bundan sonra her türlü kadına şiddeti aklından geçiren kirli zihniyetlere engel olsun" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"KELİMELER YETERSİZ KALIYOR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yeter artık! Yine yüreğimiz yandı. Öğretim üyesi Aylin Sözer vahşice katledildi, öğrencilerinden, sevdiklerinden, hayattan koparıldı. Bu şiddet karşısında kelimeler yetersiz kalıyor. Dr. Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

"SESSİZ KALMAYIN"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Canım yanıyor. İçim acıyor… Bugün bir kadın daha yakılarak öldürüldü! Sessiz kalmayın!" paylaşımı yaptı.

"KADIN CİNAYETLERİ YÜZLEŞMEMİZ GEREKEN HAYATİ BİR MESELE"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadın cinayetleri 3. sayfa haberi değil, yüzleşmemiz gereken hayati bir meselemizdir. Erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden, İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

"SOLAN GÜLÜŞÜNDEN SORUMLUYUZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor' demişti Aylin Sözer. Bugün katledildi, değerli bir canımızı daha yitirdik. Yaşam hakkı gasp edilen her kadının solan gülüşünden sorumluyuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ISRARIMIZ BİR DEFA DAHA HAKLI ÇIKTI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İstanbul Sözleşmesi konusundaki ısrarımızda ne yazık ki bir defa daha haklı çıktık. Öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer de erkek şiddeti nedeniyle hayata veda etti. Durduramadığımız sürece hepimiz kadın cinayetlerinden sorumluyuz" dedi.