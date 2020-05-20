TSE Başkanı Şahin: "Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir...
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TSE Başkanı Şahin: "Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir...

TSE Başkanı Şahin: "Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir toplumsal hassasiyet içerisinde" Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, "Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığı, buna ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığıyla ilgili bir...

20.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:25

TSE Başkanı Şahin: "Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir toplumsal hassasiyet içerisinde"

ANKARA - Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, "Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığı, buna ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığıyla ilgili bir toplumsal hassasiyet içerisinde. Bütün taraflar açısından baktığınız zaman bu kurallara uygun olarak yapılmış olan üretimin toplumsal bilincin karşılığı olduğu gibi sağlık bilincinin karşılığı olarak da bir güveni ifade ettiğini söyleyebiliriz" dedi.

TSE Başkanı Adem Şahin, TSE tarafından hazırlanan ve sanayi işletmelerinde Covid-19'la mücadelede alınması gereken önlemlere yer veren "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" hakkında bilgilendirmelerde bulundu. TSE'nin Türkiye'de birçok konuda standart ve kriter hazırlama konusunda, kılavuz hazırlama konusunda milli standardizasyon teşkilatı olduğunu belirten Şahin, "Yaklaşık 2 yıl önce hijyen ve sanitasyon konusunda TSE'nin hazırlamış olduğu bir yönetim sistemi var idi. Bu yönetim sistemine uygun olarak da Türkiye'de birçok firma belgelendirilmişti. O tarih itibariyle dünyanın böyle bir pandemi yaşayacağı, bu tür bir sıkıntıyla karşılaşacağımızdan haberdar değildik. Fakat bu dönem, TSE'nin daha önce yapmış olduğu yönetim sistem hazırlığını bir şekilde tekrar gündeme getirmiş oldu" diye konuştu.

Bu süreçte en önemli ayaklardan bir tanesinin ekonomide üretim çarklarının devam etmesi olduğunu aktaran Şahin, "Bütün dünya ülkeleri aldıkları birtakım tedbirlerle ve normalleşme süreci dedikleri bu sürecin içerisinde esasında üretimin aksamadan devam etmesine yönelik olan tedbirleri almaya çalışıyorlar. Bize bu konuda doğrudan Bakanımız Mustafa Varank Bey'in talimatı oldu. Biz TSE olarak üreten sektörlerin özellikle sanayinin bu normalleşme döneminde uyulması gereken tedbirleri içeren bir kılavuz hazırlayabilir miyiz ve bunu da bir belgelendirme sistemiyle taçlandırabilir miyiz? Bunun üzerine biz, özellikle Organize Sanayi Bölgeleri gibi bölge kavramıyla organize olarak yürütüldüğü sanayi bölgeleriyle, sanayi odalarıyla, kurumsal bu sisteme sahip iyi uygulama örnekleriyle, sendikalarla, olabilecek bütün kesimlerle görüş alıverişinde bulunup özellikle normalleşme döneminde sanayinin uyması gereken tedbirlerle alakalı bir doküman hazırladık. Bu dokümanı Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna sunduk. Bilim Kurulundan aldığımız öneriler çerçevesinde de nihai haline getirdik. TSE tarafından hazırlanmış olan gerek standartlar gerekse kriterler esasında ihtiyari dokümanlardır. Uygulayıcıya bunu zorla uygulayacaksınız anlamında bir şey yoktur ama gerek sağlık otoritelerinin gerekse idari otoritelerin bu dönemde olmazsa olmaz kurallar olarak benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik bir tavsiyeleri olabilir. Özellikle sanayi sektörünün bu tür düzenlemelere çok ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığı, buna ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığıyla ilgili bir toplumsal hassasiyet içerisinde. Bütün taraflar açısından baktığınız zaman bu kurallara uygun olarak yapılmış olan üretimin toplumsal bilincin karşılığı olduğu gibi sağlık bilincinin karşılığı olarak da bir güveni ifade ettiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Belgelendirme sürecine ilişkin bilgi veren Şahin, "Öncelikle bu değerlendirmeye girecek olan firmalar, kuruluşlar, bu kılavuzu TSE'den edindikten sonra önce kendileri bu kılavuzda yazanlara ne ölçüde uyuyorlar, ne ölçüde hazırlıkları var buna bakacaklar. Kendilerine bir eylem planı hazırlayacaklar. Bu hazırlıklarının arkasından biz gerekli uzmanlarımızla bunların ne ölçüde uygulandığını yerinde göreceğiz ve bu yerinde görme sonucunda da belgelendireceğiz. Pandemi sürecinde bugün doğru bilenenler yarın değişebiliyor. Bu çok dinamik bir doküman. Toplumsal gelişmeler, sosyal hayattaki gelişmeler öyle durumlar gösterir ki bu şartlardan daha da geriye gitmek zorunda kalabiliriz. Kuruluşların esasında buna sürekli ihtiyacı olacak. Buna uyan firmalar yönetim sistemine geçişte hiçbir zorluk çekmeden hayatları içinde içselleştirecekler. Kılavuzun sanayi sektöründe üreten kesimlerde bütün paydaşların yararına bilgiler içerdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.

TSE Başkanı Şahin: 'Bütün dünya, covid güvenli bir üretim yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir...

Kaynak: İHA

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