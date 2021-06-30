TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon"
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TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon"

İhlas Haber Ajansı / Yunus Özkan - Haberler | Güncel

- TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon" Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, "Standartlara tam anlamıyla hakim üreticiler; standart dışı üretimi yadırgayacak bilinçte olacaktır ve piyasaya uygun ürünler arz edecektir" dedi.

- TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: "Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon"

ANKARA - Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, "Standartlara tam anlamıyla hakim üreticiler; standart dışı üretimi yadırgayacak bilinçte olacaktır ve piyasaya uygun ürünler arz edecektir" dedi.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan TSE Başkanı Adem Şahin, " Avrupa Birliği ve Ülkemizin ortak finansmanıyla yürütmekte olduğumuz 'Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi' kapsamında, tüketicilere yönelik çevrim içi düzenlenen 'Kaliteli Ürün, Kaliteli Tüketim için Standardizasyon' seminerimize mensubu bulunduğum Türk Standartları Enstitüsü ailesi adına hoş geldiniz diyorum. Enstitümüz, 67 yıldır Ülkemizin rekabet gücünü artırırken, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmaktadır. Toplumumuzun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir.

Enstitümüzün hizmetleri, çeşitlilik arz etmekle birlikte en temel faaliyeti standardizasyon çalışmalarındaki koordinasyon rolüdür. TSE, Ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemektedir" diye konuştu.

"TSE, standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde tarafsız ve şeffaf biçimde yürütmektedir"

TSE'nin üreticilere ürünlerin ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğu açısından rehberlik ettiğini belirten Şahin, "2012 yılından beri TSE; Ülkemiz adına Avrupa Standardizasyon Kuruluşları olan Avrupa Standardizasyon Komitesi ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nin tam üyesidir. TSE, bahsettiğim uluslararası kuruluşlara üyeliği gereği standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde tarafsız ve şeffaf biçimde yürütmektedir. Enstitümüz; standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmektedir. Belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır" açıklamasını yaptı.

"TSE, tüketiciler ile ilgili farkındalık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir"

TSE'nin uygunluk değerlendirmelerinin her alanda artarak devam ettiğine dikkat çeken Şahin, "Standartlara uygunluğun kontrolü için TSE'nin uygunluk değerlendirme faaliyetleri her alanda artarak devam etmektedir. Tüketicilerin standart hazırlama süreçlerinde yer almaları ve görüşlerinin standartlara yansıması önemlidir. Türk Standardları Enstitüsü tüketicilerin standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara tüketici görüşlerinin yansıması için çalışmalarını sürdürmektedir. Tüketici birlikleri ve paydaşlar ile Standart Günleri ve seminerler aracılığıyla bilgi paylaşımında bulunan TSE, tüketiciler ile ilgili farkındalık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Ayna Komitelerde yer alan tüketici temsilcileri, standartların hazırlık aşamasında tüketici görüşlerinin yansımasını sağlamaktadır.

Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar bir araya gelerek ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya katkı sunmaktadırlar" değerlendirmelerinde bulundu.

"Sanayicisinin uluslararası standardizasyona katıldığı bir ülkede en çok tüketiciler rahat edecektir"

Şahin, Avrupa Birliği'ndeki Standardizasyonda Tüketicinin Temsili Koordinasyon Birliği ve ISO Tüketici Politikası Komitesini yakından takip ederek çalışmalara tüketicilerin görüşlerinin yansımasını sağladıklarını kaydederek şunları dedi:

"Standardizasyona katılımın bir başka boyuttan tüketiciye faydasını şöyle ifade etmek istiyorum: Standartların oluşturulduğu bu uluslararası masalarda, dünyadan, ilgili alanda faaliyet gösteren uzmanlar bir araya gelmekte ve ortak akılla uluslararası standartları belirlemektedirler. Bu masalara katılım sağlayan sanayiciler kendilerini geliştirmekte ve dünya ile entegre ve nitelikli ürünler üretebilmektedirler. Hazırlanmış standardı okuyup anlamaya çalışıp sonrasında da standarda uygun üretmek önemlidir. Standardın hazırlandığı masalarda bulunup, her satırı "ne amaçla yazıldığını" kavramış olarak üretmek, standart yayınlandığında bu standarda uygun üretebilir durumda olmak çok daha kıymetlidir. Sanayicisinin uluslararası standardizasyona katıldığı bir ülkede en çok tüketiciler rahat edecektir. Zira standartlara tam anlamıyla hakim üreticiler; standart dışı üretimi yadırgayacak bilinçte olacaktır ve piyasaya uygun ürünler arz edecektir.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: 'Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon'
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: 'Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon'
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: 'Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon'
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: 'Kaliteli ürün, kaliteli tüketim için standardizasyon'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Özkan

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