Trump ile Macron Beyaz Saray'ın Bahçesine Ağaç Dikti
ABD'yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son olarak Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi. First Lady'lerle gezinti yapan liderler daha sonra günün anısına bir ağaç dikti.
Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Beyaz Saray'ın bahçesinde gezinti yapan liderler, daha sonra ziyaret anısına bir ağaç dikti.
MACRON, TRUMP'LA BİR ARAYA GELDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ziyaretinde Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir araya geldi.
Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Macron çiftini Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.
BEYAZ SARAY'I GEZEN LİDERLER ZİYARET ANISINA AĞAÇ DİKTİ
Ziyarette Brigitte Macron da hazır bulundu. Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir gezinti yapan liderler, daha sonra ziyaret anısına bir ağaç dikti.
Liderlerin görüşmesinde Suriye'ye hava operasyonu, batı ile İran arasındaki nükleer anlaşma gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.
(Kaynak: NTV)