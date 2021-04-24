Trenin üzerinde nefes nefese: Köy halkı ilk anda panik oldu

ÇEKİME ZORUNLU PANDEMİ MOLASITom Cruise'un, başrolünü Hayley Atwell ile paylaştığı filmin, koronavirüs pandemisi nedeniyle aksayan çekimleri, İngiltere'de Yorkshire'da devam ediyor.

ÇEKİME ZORUNLU PANDEMİ MOLASI

Tom Cruise'un, başrolünü Hayley Atwell ile paylaştığı filmin, koronavirüs pandemisi nedeniyle aksayan çekimleri, İngiltere'de Yorkshire'da devam ediyor. Önceki gün de filmin hareketli tren sahneleri çekildi. Cruise ve ekibini adım adım takip eden fotoğrafçılar da o sahnelerin kamera arkasını görüntüledi.

TRENİN ÜZERİNDE NEFES NEFESE SAHNELER

Tom Cruise ve Hayley Atwell, senaryo gereği hareket halindeki bir trenin kompartımanları üzerinde koştular. İlerleyen bölümlerde Tom Cruise bir de kavga sahnesi çekti. Filmin bu bölümlerinin büyük bölümünde Cruise ve Atwell kendileri kamera karşısına geçti. Bazı bölümler için de dublörleri devreye girdi.

EMNİYET HALATLARI

Bu hareketli sahnelerin çekimi sırasında Tom Cruise ve Hayley Atwell'in düşme olasılığı emniyet halatları ile önlendi. İki oyuncu buharlar saçarak ilerleyen trenin kompartımanları üzerinde koştu. O sahneler sırasında bir helikopter de yukarıdan onlara eşlik etti. Tüm bu gürültü de çekim alanına yakın bir yerde bulunan köyün bazı sakinlerini şaşırttı. Önce neler olup bittiğini anlayamayan köy sakinleri bir anda telaşa kapıldı. Fakat sonra gerçek ortaya çıktı.

GENELLİKLE DUBLÖR KULLANMIYOR

Tom Cruise ilerleyen yaşına rağmen Mission Impossible serisinin tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmak yerine kendisi oynamayı tercih ediyor. Zaman zaman da bu yüzden başına bazı talihsizlikler geliyor. Serinin 2017'de çekilen halkasında Tom Cruise ayak bileğini kırmış ve iyileşene kadar sete ara verilmişti. Filmin çekimleri İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirildi. İngiltere, İtalya, Norveç filmin bu yeni halkasının çekildiği yerlerden bazıları.

BİR DİZİ AKSİLİK YAŞANDI

Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri sırasında bir dizi aksilik de yaşandı. Önce pandemi yüzünden İtalya'daki çekimler durduruldu. Uzun bir aradan sonra İngiltere'de yeniden kurulan sette de bir kriz çıkmıştı. Cruise, Londra'daki çekimlerde, sosyal mesafe kurallarına uymayan çalışanlara sinirlenmiş ve onlara küfürlü bir dille kurallara uymayanların işine son verileceğini söylemişti. O anlarda yapılan ses kayıtları da basına yansımıştı.

KÜFÜRLÜ UYARI

Ses kayıtlarına göre Cruise o gün "Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz" dedikten sonra küfürlü bir ifade kullanmıştı.

ÜNLÜ TV DİZİSİNDEN İLHAM ALDI

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) esin kaynağını Bruce Geller'ın yarattığı aynı adlı TV dizisinden alıyor. Sinema için uyarlanan serinin ilki 1996'da çekilmişti. Tom Cruise o filmde de başroldeydi. Serinin ilk altı filmi dünya çapında 4 milyar dolara yakın hasılat elde etti. Serinin bu yedinci halkasının yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Filmde Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Vanesas Kirby'nin de aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Tom Cruise, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin önümüzdeki yıl gösterime girmesi planlanıyor.

GENELLİKLE DUBLÖR KULLANMIYOR

Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin aksiyon sahnelerinde genellikle dublör kullanmıyor. İşte bu durum da setteki bazı arkadaşlarını şaşkınlık ve dehşet içinde bırakıyor. Tom Cruise'un Mission Impossible: 7 (Görevimiz Tehlike: 7) adlı filmdeki rol arkadaşı Simon Pegg, hem kendisi hem de diğer set çalışanları için Cruise'un bu sahnelerini izlemenin çok zor olduğunu söylemişti. Conan O'Brien'ın sunduğu Team Coco adlı programa konuk olan Kanadalı oyuncu Simon Pegg, bu sahnelerin çekimi sırasında Cruise'un hayatta kalıp kalmayacağını merak ettiklerini ifade etmişti. Pegg, Cruise'un cesaretinin birçok kişinin tırnaklarını kemirmesine neden olduğunu belirterek "Çok korkutucu" diye konuşmuştu.

ONU NASIL BİLİRSİNİZ? Tom Cruise'u ilk kez ne zaman görmüştünüz? Kendisine şöhreti getiren Top Gun filminde mi, etkileyici bir performans sergilediği Rain Man'de mi? Yoksa aksiyon yıldızları arasına katıldığı Görevimiz Tehlike serisinde mi? Hangisinde görmüş olursanız olun bugün 58 yaşında olan yani 60'a merdiven dayayan ünlü oyuncu için söylenecek tek bir ortak cümle var: Sanki hiç yaşlanmıyor. Elbette ufak tefek değişiklikleri saymazsak. Birçok Hollywood yıldızı gibi uzun boylu olmasa da -çünkü boyu 1. 70 cm- fiziksel görüntüsü o kadar düzgün ki sanki daha uzun boylu gibi görünüyor.Aksiyon sahnelerinde genellikle dublör kullanmamaya özen gösteriyor. İplerle bağlanıp yükseklere tırmanıyor, aşağılara atlıyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni birkaç kuşağın tanıdığı kadar uzun süre kameralar karşısında olan Cruise, nasıl oluyor da yaşlanmamayı, yıllara direnmeyi başarıyor. Nasıl oluyor da 25 yaşındaki kilosunu koruyor, yani istese o zaman giydiği kıyafetleri bile giyebilmeyi başaracak durumda.

KENDİNE BAKIYOR Bu konuda çeşitli dudak uçuklatan teoriler ortaya atılsa da hepsi kuşkulu. Kesin olan nokta ise Cruise'un kendine bakmaktan asla vazgeçmediği. Kolay değil, bir insanın 58 yaşına geldiğinde 25 yaşındaki kilosunu hatta kaslarını bile korumayı başarması. Tom Cruise, beden ölçülerini gençlik yıllarıyla aynı tutuyor. Yani şu anda 58 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki kilosunda. Bunu sağlayan da düzenli hatta katı bir disiplin içinde uyguladığı egzersiz programı. Bu programda, tırmanış, ağırlık kaldırma, yüzme, dalma, kardiyo özetle ne ararsanız var. Üstelik bütün bunları da bir profesyonel sporcu disipliniyle yapıyor.

ESTETİK DOKUNUŞLAR VE DÜZENLİ BESLENME

Elbette bütün Hollywood ünlüleri gibi Tom Cruise da kozmetik ve estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanıyor. Hatta son yıllarda yüzündeki kırışıklıkların azaldığı ve cildinBir keresinde katıldığı bir galada yüzündeki tuhaf şişlik onun botoks yaptırdığının kanıtı olarak gösterilmişti.in daha gergin göründüğü dikkat çekiyor. Tom Cruise, gençlik yıllarında şimdiki gibi kusursuz ve güzel bir gülüşe sahip değildi. Yani dişleri gayet düzensizdi ve iyi görünmüyordu. Kariyerine başlamadan önce onları düzelttirdi ve kusursuz bir gülüşe sahip oldu. Düzgün ve sağlıklı dişlerin, kişinin görünüşünü etkilediğini bildiği için de estetik müdahale yapılmış bile olsa dişlerinin bakımını asla ihmal etmiyor. Tom Cruise'un yaşıtlarından daha genç görünmesinin nedenlerinden biri de beslenme düzeni. Mission Impossible filminin çekildiği Yeni Zelanda'da Cruise ile çalışan kaynaklara göre aktör günde sadece 3 öğün yemek yemiyor. Ara öğünlere önem veriyor. Elbette ana yemeklerini ve ara öğünlerini kendisi nereye giderse gitsin ona eşlik eden özel bir şef hazırlıyor. Ara öğün olarak genellikle fındık ve yaban mersini yiyor. Şekeri asla ağzına bile koymuyor. Elbette kapalı kapılar ardında ne yaptığını kimse bilemez ama bilindiği kadarıyla Cruise, tütün ürünleri ya da alkol kullanmıyor. Neredeyse 60 yaşına merdiven dayayan Cruise, asla ve asla beyaz saçlarıyla ve bakımsız halde görüntülenmedi. Belli ki saçlarını doğal rengine boyuyor ve cildi için botoks, dolgu dışında nemlendirme gibi daha sıradan uygulamaları da ihmal etmiyor.

Kaynak: Hürriyet